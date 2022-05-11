Григорий Лепс выступил в луганской больнице в честь Дня Победы

«Мы до последнего момента не разглашали, что планируется концерт, держали пальцы, чтобы все удалось — и вот граница осталась позади. Мы это сделали. И сегодня мы можем подарить людям искренний душевный праздник, какого не было у них восемь лет», — прокомментировал музыкант, продюсер и основатель группы «Земляне» Владимир Киселев.