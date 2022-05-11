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Григорий Лепс выступил в луганской больнице в честь Дня Победы
Помимо Лепса, в праздничном концерте приняли участие и другие звезды российской эстрады. Свое выступление артисты провели в Луганской республиканской клинической больнице для военнослужащих и медиков.
В Луганской республиканской клинической больнице 11 мая состоялся организованный «Русским радио» праздничный концерт с участием звезд российской эстрады. В мероприятии приняли участие Григорий Лепс, Елена Север, группа «Земляне» и другие артисты.
Фото: пресс-служба
«Мы до последнего момента не разглашали, что планируется концерт, держали пальцы, чтобы все удалось — и вот граница осталась позади. Мы это сделали. И сегодня мы можем подарить людям искренний душевный праздник, какого не было у них восемь лет», — прокомментировал музыкант, продюсер и основатель группы «Земляне» Владимир Киселев.
Фото: архив пресс-службы; Global Look Press