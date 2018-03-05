Грэм, Клум, Стоун и другие звезды померились глубиной декольте и высотой разрезов на афтепати «Оскара»
Мы уже увидели великолепные образы звезд на красной дорожке церемонии «Оскар»-2018, но даже наши самые смелые ожидания селебрити превзошли на традиционной афтепати Vanity Fair.
На громкую вечеринку в честь победителей кинопремии многие знаменитости пришли в умопомрачительных нарядах с глубокими декольте и очень высокими разрезами.
Селебрити, присутствовавшие на самой церемонии, предпочли сменить роскошные вечерние платья на не менее впечатляющие наряды, при этом некоторые из них скорее разделись, чем оделись.
Плюс-сайз-модель Эшли Грэм, «ангел» Victoria's Secret Адриана Лима, актриса Дженна Деван-Татум, «чудо-женщина» Галь Гадот — все они словно соревновались в сексуальности образов.
А какой из них больше понравился вам?
Фото: Global Look Press
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