Грэм, Клум, Стоун и другие звезды померились глубиной декольте и высотой разрезов на афтепати «Оскара»

На громкую вечеринку в честь победителей кинопремии многие знаменитости пришли в умопомрачительных нарядах с глубокими декольте и очень высокими разрезами.

Селебрити, присутствовавшие на самой церемонии, предпочли сменить роскошные вечерние платья на не менее впечатляющие наряды, при этом некоторые из них скорее разделись, чем оделись.