Грандиозный показ Versace: Шейк и Хадид на подиуме, Крюгер впервые после родов и Кардашьян с мужем — в первом ряду

Накануне вечером в здании нью-йоркской биржи на Манхэттене с размахом прошла презентация новой коллекции модного Дома Versace. Именитые топ-модели, в том числе молодая мама Ирина Шейк, вышли на подиум в роскошных и в то же время вполне обычных, «носибельных» нарядах, а за этим действом наблюдали самые популярные и обсуждаемые звезды.
Разумеется, максимум внимания к себе приковали супруги Ким Кардашьян и Канье Уэст, которые впервые за долгое время появились вместе в свете. С ними могли соперничать лишь актеры Диана Крюгер и Норман Ридус, также впервые вышедшие на публику после рождения общего малыша.
Помимо этих двух пар, на красной дорожке блеснули также давние друзья и поклонники творчества Донателлы Версаче — Ума Турман, Блейк Лайвли, Винни Харлоу, Сиара, Лупита Нионго, Сара Сампайо и другие знаменитости.
Автор: Мария Мельникова
Фото: East News
Видео: Instagram