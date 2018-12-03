Грандиозный показ Versace: Шейк и Хадид на подиуме, Крюгер впервые после родов и Кардашьян с мужем — в первом ряду

Накануне вечером в здании нью-йоркской биржи на Манхэттене с размахом прошла презентация новой коллекции модного Дома Versace. Именитые топ-модели, в том числе молодая мама Ирина Шейк, вышли на подиум в роскошных и в то же время вполне обычных, «носибельных» нарядах, а за этим действом наблюдали самые популярные и обсуждаемые звезды.