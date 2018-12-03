logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Грандиозный показ Versace: Шейк и Хадид на подиуме, Крюгер впервые после родов и Кардашьян с мужем — в первом ряду

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 12

Канье Уэст и Ким Кардашьян

Arrows-left
Arrows-right
Reload
2 декабря в Нью-Йорке прошел показ новой коллекции авторства легендарной Донателлы Версаче.

Накануне вечером в здании нью-йоркской биржи на Манхэттене с размахом прошла презентация новой коллекции модного Дома Versace. Именитые топ-модели, в том числе молодая мама Ирина Шейк, вышли на подиум в роскошных и в то же время вполне обычных, «носибельных» нарядах, а за этим действом наблюдали самые популярные и обсуждаемые звезды.

1 / 15

Ирина Шейк на показе Versace Pre-Fall 2019

Arrows-left
Arrows-right
Reload

Разумеется, максимум внимания к себе приковали супруги Ким Кардашьян и Канье Уэст, которые впервые за долгое время появились вместе в свете. С ними могли соперничать лишь актеры Диана Крюгер и Норман Ридус, также впервые вышедшие на публику после рождения общего малыша.

Помимо этих двух пар, на красной дорожке блеснули также давние друзья и поклонники творчества Донателлы Версаче — Ума Турман, Блейк Лайвли, Винни Харлоу, Сиара, Лупита Нионго, Сара Сампайо и другие знаменитости.

Автор: Мария Мельникова

Фото: East News

Видео: Instagram

Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
«Я училась жить заново»: Ирина Понаровская рассказала, почему продала квартиру в Майами и избавилась почти от всего имущества
«Это счастье, что у меня получился один ребенок»: Ирина Понаровская показала взрослого сына и маленьких внуков
«Довели моего беззащитного светлячка»: Ветлицкая пожаловалась на травлю своей 14-летней дочери в испанской школе
«Сына я никому отдавать не собираюсь»: бывшая невестка Марии Шукшиной резко ответила на угрозы
25-летняя «мисс Москва» Оксана Воеводина сыграла свадьбу с 49-летним королем Малайзии Мухаммадом V
Татьяна Навка честно ответила на вопрос о пластике, вызванный новыми фотографиями