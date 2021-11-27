Смотрите онлайн-трансляцию финала конкурса красоты «Мисс Офис — 2021» на Passion.ru

К тому же онлайн-гости смогут поучаствовать в интерактивной программе и в розыгрыше призов, поддержать своих фавориток, где бы ни находились в момент шоу. Трансляция начнется 27 ноября в 18.00 по московскому времени.

Ведущими вечера в 12-м сезоне станут актер Михаил Шац и директор конкурса Светлана Бобрикова.

Также оценивать красоту и деловые качества участниц будут Максим Дунаевский, Анфиса Чехова, Егор Бероев, Александра Тарловская, Ирина Слуцкая, Саша Савельева, Сарик Андреасян, Михаил Антонов, победительница «Мисс Офис — 2020» Анна Локтионова, Олег Зорин.

Международный конкурс красоты «Мисс Офис» ломает привычное представление о конкурсах красоты и ставит перед собой цель — популяризация образа успешной деловой женщины. Участницами 2021 года стали 30 представительниц бизнес-сообщества России и зарубежья, которые не только занимают различные должности в сферах малого и крупного бизнеса, но и рискнули выйти из зоны комфорта и продемонстрировать на сцене свои таланты, рассказать о своей работе и показать, что можно иметь успешную карьеру, семью и при этом найти место для чего-то совершенно нового в своей жизни.

Кроме этого, 12-й сезон конкурса проходит под эгидой экологии и осознанного потребления. Участницы конкурса во время финального шоу расскажут о своих экопривычках, о том, как их компании поддерживают экотему, а также привлекут внимание зрителей и гостей вечера к основным проблемам экологии.

«Психологи говорят: "Хотите социального успеха — будьте полезны социуму", и наш конкурс в этом плане не исключение. Нет сомнения в том, что экология — это основная и самая важная проблема, стоящая сегодня перед человечеством. Разумное потребление, переработка отходов, сохранение лесов и водоемов — эти и множество других вопросов, связанных с охраной окружающей среды, должны стать главной темой дня на самом высоком уровне. А для того чтобы это произошло, надо начать с себя. Именно поэтому мы решили посвятить этот сезон теме экологии. И я уверена, что эта тема останется одной из наших базовых и в будущем», — комментирует Светлана Бобрикова.

12-й сезон для конкурса «Мисс Офис» оказался непростым, но, несмотря на это, состоялось 50 кастингов, по итогам которых выбрали 130 полуфиналисток, и только 30 из них пробились в финал.

Ими стали участницы из городов России: Москва, Санкт-Петербург, Казань, Ярославль, Бийск, Омск, Калининград, Уфа, Самара, Сургут, Томск, Чебоксары, Волгоград, Краснодар, Нижний Новгород, Тамбов и Екатеринбург. А также к ним присоединились девушки из ОАЭ, Германии, Италии, Испании, Португалии, Чехии, Латвии, Казахстана, Белоруссии, Грузии, Вьетнама и Абхазии.

И уже 27 ноября мы узнаем имя той, кто увезет домой главную корону «Мисс Офис — 2021» и 2 млн рублей от генерального спонсора и учредителя конкурса компании «Комус».

Помимо главного приза в финале конкурса разыгрываются путешествия, гаджеты последних моделей, среди которых MacBook, iPhone, iPad, украшения с бриллиантами, обучающие программы, дизайнерские наряды, косметические наборы и множество других ценных подарков.

Присоединяйтесь к онлайн-трансляции конкурса: www.missoffice.org/online.php

Учредитель и генеральный спонсор — компания «Комус».

Узнать больше о конкурсе «Мисс Офис»:

www.missoffice.org

vk.com/missoffice

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