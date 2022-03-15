Грачева станет героиней фильма, Цыганов отметил день рождения: события из жизни звезд 15 марта
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: Соцсети
Маргарита Грачева, несколько лет назад пострадавшая от рук мужа-маньяка, станет героиней кино. Об этом она рассказала подписчикам, показав фото с режиссером Сариком Андреасяном. «А вот и новость, которую я хотела рассказать еще месяц назад. В ближайшем будущем будет снят сериал по моей истории. Сейчас пишется сценарий, и, надеюсь, скоро приступим к съемкам. Если что, я не буду в качестве актрисы, считаю, что это должен делать профессиональный человек. Но я буду приезжать на съемочную площадку, хочу, чтобы сериал получился максимально достоверным, поэтому буду контролировать процесс.
Какую актрису видите в роли меня? У меня все время только Нагиев в голове крутится. А если серьезно, пока не представляю никого в качестве себя, хочется чтобы и визуально было похоже», — рассказала новость Маргарита.
Мария Погребняк, выходя с сыновьями утром из дома, устроила зажигательные танцы в лифте.
Евгению Цыганову исполнилось 43 года. Юлия Снигирь показала новое нежное фото с мужем и лаконично поздравила любимого: «С твоим тебя днем».
15 марта отметила 32-летие Любовь Аксенова. В блоге она рассказала, что вернулась в Россию из Индии, и о том, что у нее есть заветное желание. «Вы являетесь участниками моего желания (считайте, что это может быть подарком). Давайте стараться больше выражать любви, понимания, сочувствия, терпения и доброты к себе и другим людям. Везде: в комментариях, при телефонных разговорах, на службе, на отдыхе, с прохожими на улице или с родными дома. Давайте учиться делать это просто так, просто потому что мы можем. От себя, искренне, без ожиданий реакции в ответ. Столько, сколько сможете: пару часов, только сегодня, неделю или может быть больше. Если вдруг не будет получаться, ничего страшного, главное, не переставайте стараться, пожалуйста!» — попросила она.
Фото: Соцсети
Александр Васильев опубликовал в блоге фото молодого себя — без лишних слов. Он не стал рассказывать историю снимка, но собрал за него множество комплиментов.
Павел Прилучный снимается в новом фильме и подробно рассказывает о том, что происходит на площадке. Актер показал паспорт своего героя Александра Миллера.
Анна Семенович вела прямые трансляции из салона красоты, спрашивая у поклонников, в какой цвет ей покрасить волосы — остаться блондинкой или стать шатенкой. Блонд победил. И показывая результат, певица сокрушалась, что не может купить «свою любимую шампунь».
Родион Газманов поделился фотографией из далекого детства. На снимке он сидит на шее отца Олега Газманова. «Мое выражение лица на этой фотке плохо видно, зато прекрасно заметно, как я счастлив. За спиной — море, впереди — лето, а из проблем... Да какие в этом возрасте проблемы. Только безграничное счастье и вся жизнь впереди», — написал он.
Елена Ксенофонтова показала нового милейшего члена семьи. «Для тех, кто переживал. "Найденыш" побывал в клинике. Был осмотрен доктором. Прокусил мне палец во время измерения температуры (а не надо куда не надо градусник тыкать). Был одарен переноской, вкусняшками, лекарствами, кормом, игрушками, туалетом, домом и вселенской любовью. Голубая абиссинка по кличке Тэффи, она же Тея, она же Тася. Беззаботна и счастлива», — рассказала актриса в блоге.
Фото: Соцсети
Дочери Галины Боб Маргарите исполнилось 11 месяцев. «Мне очень нужен ваш совет. Я реально не понимаю, как поступить, потому что такое будет впервые. Так уж получилось, что у моих троих детей дни рождения друг за другом (у Левы уже через 5 дней — 20 марта, у Маргоши — 15 апреля и у Андрея — 25 апреля). Отмечать по полной всем — это будет капец как дорого и гостям тоже, наверное, будет тяжко собраться на все три праздника. Не отмечать никому я не смогу. Мальчишки каждый день считают, ждут когда же, когда же… Собрать всех только к кому-то одному тоже, наверное, неправильно… Короче, до сегодняшнего дня я, если честно, даже и не думала вообще на эту тему, поэтому, естественно, ничего даже близко не запланировала. А сегодня поняла, что решить я это сама по ходу не смогу. Как бы вы поступили? Похоже на записки сумасшедшей матери», — обратилась актриса за помощью к подписчикам.
Сергей Безруков рассказал историю своей семьи:
«Вчера мама достала коробку с семейными фотографиями. Мы разложили их на столе и долго вместе рассматривали. Здесь на лошадке мой дедушка Миша, на коленях у прапрабабушки — его брат Павел, а за ними — прадедушка Иван Федорович, он погиб в первый год войны, и прабабушка Василиса.
Таких старых фотографий у нас сохранилось не так уж много, но от этого они еще ценнее. И столько сразу воспоминаний, столько эмоций. А кто на кого похож, а кто кем кому приходится, а как друг к другу в гости приезжали, а как прабабушка Василиса нас маленьких на телеге катала, а как мы вместе бежали на Волгу и любовались проплывающими мимо пароходами.
И сразу такую внутреннюю силу чувствуешь, такую колоссальную опору. Ощущение, что тебя поддерживает не только семья, с которой ты сейчас живешь, но и бабушки и дедушки, прабабушки и прадедушки, двоюродные дяди и троюродные тети. Все с нами, все рядом. А уж сколько им пришлось пережить и сквозь какие тяжелые времена пройти и выстоять. Значит, и мы справимся».
Фото: Соцсети
Виктория Боня спросила у фолловеров, как быстро... потолстеть: «Умоляю, поделитесь рецептом, от которого можно быстро поправиться и долго не худеть. Собираюсь на отдых, на все про все есть чуть больше недели. Спорт не предлагать, с ним я давно дружу».
Фото и видео: соцсети