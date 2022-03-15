Грачева станет героиней фильма, Цыганов отметил день рождения: события из жизни звезд 15 марта

Дочери Галины Боб Маргарите исполнилось 11 месяцев. «Мне очень нужен ваш совет. Я реально не понимаю, как поступить, потому что такое будет впервые. Так уж получилось, что у моих троих детей дни рождения друг за другом (у Левы уже через 5 дней — 20 марта, у Маргоши — 15 апреля и у Андрея — 25 апреля). Отмечать по полной всем — это будет капец как дорого и гостям тоже, наверное, будет тяжко собраться на все три праздника. Не отмечать никому я не смогу. Мальчишки каждый день считают, ждут когда же, когда же… Собрать всех только к кому-то одному тоже, наверное, неправильно… Короче, до сегодняшнего дня я, если честно, даже и не думала вообще на эту тему, поэтому, естественно, ничего даже близко не запланировала. А сегодня поняла, что решить я это сама по ходу не смогу. Как бы вы поступили? Похоже на записки сумасшедшей матери», — обратилась актриса за помощью к подписчикам.

Сергей Безруков рассказал историю своей семьи:

«Вчера мама достала коробку с семейными фотографиями. Мы разложили их на столе и долго вместе рассматривали. Здесь на лошадке мой дедушка Миша, на коленях у прапрабабушки — его брат Павел, а за ними — прадедушка Иван Федорович, он погиб в первый год войны, и прабабушка Василиса.

Таких старых фотографий у нас сохранилось не так уж много, но от этого они еще ценнее. И столько сразу воспоминаний, столько эмоций. А кто на кого похож, а кто кем кому приходится, а как друг к другу в гости приезжали, а как прабабушка Василиса нас маленьких на телеге катала, а как мы вместе бежали на Волгу и любовались проплывающими мимо пароходами.

И сразу такую внутреннюю силу чувствуешь, такую колоссальную опору. Ощущение, что тебя поддерживает не только семья, с которой ты сейчас живешь, но и бабушки и дедушки, прабабушки и прадедушки, двоюродные дяди и троюродные тети. Все с нами, все рядом. А уж сколько им пришлось пережить и сквозь какие тяжелые времена пройти и выстоять. Значит, и мы справимся».