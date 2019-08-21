Гостью на свадьбе перепутали с невестой из-за платья

Сложно представить более плохой день для невесты, чем когда на виновницу торжества больше похожа ее подруга, а не она сама. Всем давно известно: гостьям на свадьбе не стоит надевать белые или в схожих светлых оттенках платья, если это не прописано в дресс-коде или сама невеста не дала на это добро — иначе настроение может быть испорчено не только у новобрачной.
Фото: Facebook
Но вот, несмотря на известные всем правила, ситуации повторяюсь вновь и вновь: девушка опубликовала в Сети фотографию своего наряда на свадьбу знакомой и незамедлительно получила множество гневных комментариев от пользователей, которые посчитали наряд слишком рискованным и больше подходящем невесте.
Как передает британское издание The Mirror, в облегающем кремовом платье, украшенным жемчугом, гостья действительно больше напоминают виновницу торжества: наряд выглядит дорого и празднично.
«Я решил, что это она невеста!», «Дизайн этого платья вызывает у меня рвотный рефлекс», «Она больше напоминает подушечку для булавок», — возмущались пользователи.
К слову, все гостьи выглядели не так, как ожидалось бы на традиционной свадьбе: несмотря на красивые платья и соблюдение вечернего стиля, остальные девушки тоже были похожи на невест, пусть и в более простых вариантах нарядов. Нежно-розовое и сиреневое платья выглядят легкими и праздничными — если бы не цвет, то и этим гостьям было бы не избежать негативного всплеска в Сети.
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Текст: Эльмира Мустафаева
Фото: vostock-photo/depositphotos, facebook