Гостью на свадьбе перепутали с невестой из-за платья

Но вот, несмотря на известные всем правила, ситуации повторяюсь вновь и вновь: девушка опубликовала в Сети фотографию своего наряда на свадьбу знакомой и незамедлительно получила множество гневных комментариев от пользователей, которые посчитали наряд слишком рискованным и больше подходящем невесте.

Как передает британское издание The Mirror, в облегающем кремовом платье, украшенным жемчугом, гостья действительно больше напоминают виновницу торжества: наряд выглядит дорого и празднично.

«Я решил, что это она невеста!», «Дизайн этого платья вызывает у меня рвотный рефлекс», «Она больше напоминает подушечку для булавок», — возмущались пользователи.