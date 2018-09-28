В московском СК «Олимпийский» отгремело масштабное шоу, посвященное 20-летнему юбилею телеканала MTV в России. На сцене выступили десятки культовых для «поколения MTV» артистов, а также практически все виджеи, в разное время работавшие на легендарном телеканале. И хотя многие из исполнителей и ведущих изменились со временем, они зажигали с той же энергией и задором, что и двадцать лет назад.
Специально для MTV на один вечер воссоединилась группа «Гости из будущего». Дуэт исполнил несколько своих самых известных хитов. Сюрпризом сталo и выступление рэпера L’One — артиста, не заявленного ни в одной афише. Oн испoлнил целый сет любимых поклонниками песен, а в финале вместе с залoм «танцевал лoктями».
А на красной дорожке появились Полина Гагарина, Юлия Волкова, Линда, Марика, Анастасия Задорожная и Петр Федоров (исполнители главных ролей в сериале «Клуб») и другие звезды.
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Видео: Мария Мельникова / Passion.ru