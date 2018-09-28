«Гости из будущего», Полина Гагарина, Линда и другие суперзвезды зажгли на юбилейном концерте «MTV 20 лет»

В московском СК «Олимпийский» отгремело масштабное шоу, посвященное 20-летнему юбилею телеканала MTV в России. На сцене выступили десятки культовых для «поколения MTV» артистов, а также практически все виджеи, в разное время работавшие на легендарном телеканале. И хотя многие из исполнителей и ведущих изменились со временем, они зажигали с той же энергией и задором, что и двадцать лет назад.