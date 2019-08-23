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Гоша Куценко устроил благотворительный вечер в пользу людей с ДЦП

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Ольга Герасимова

В Москве прошел благотворительный вечер «Медовый спас» фонда «Жизнь с ДЦП».

В минувшую среду, 21 августа, в Москве прошел благотворительный вечер Фонда Гоши Куценко «Жизнь с ДЦП». В камерном пространстве «Руки вверх! Бар» были выставлены картины художницы Юлии Мамонтовой «Медовый спас».

Ведущим вечера стал актер Анатолий Руденко (известный по фильмам «Бедная Настя», «Две судьбы», «Дорога домой», «Каменская» и др). Гостями мероприятия стали актер и музыкант Гоша Куценко, певица и актриса Юлия Пак, актер Александр Носик, актриса и галерист Полина Аскери, Dj Vanya Vega, певец Максим Завидия (участник Евровидения и полуфиналист Новой волны 2019), продюсер и рэп-исполнитель NJohn, певица Таня Герман (телепроект «Голос»), также благотворительный вечер посетил внук знаменитого купца Василия Мамонтова – Владимир Мамонтов, бизнесвумен Анна Вовк и Мила Соловьева (директор фонда «Жизнь с ДЦП»).

Все собранные средства (56.000 рублей) были направлены в фонд помощи людям с ДЦП, в частности подопечному фонда, сценаристу Егору Кондратьеву, которому предстоит реабилитационный период после операции, стоимость которого станет известна лишь после 27 августа.

Гоша Куценко: «Когда дети вырастают, они перестают быть подопечными фонда «Шаг вместе», но не перестают быть нашими друзьями. Егор Кондратьев, талантливый сценарист – один из таких наших друзей, поэтому мы решили ему помочь и собрать деньги на серьезную операцию, которая состоится 27 августа. Каждая картина, написанная Юлей Мамонтовой – это вклад в операцию Егора. И мы благодарны всем, кто приобретает картины, помогая нам! Теперь у нас более глобальная цель – реализация нашего проекта сети клиник шаговой доступности. Присоединяйтесь к нашим благотворительным проектам!»

Желающие присоединиться к благому делу могут до 29 августа приобрести картины, представленные на странице художницы, а также в «Руки Вверх! Бар» (Москва, Тверская, 22). Средства от их продажи также пойдут в фонд «Жизнь с ДЦП».

Художница Юлия Мамонтова создает свои работы в редкой технике — энкаустика — с помощью горячего пчелиного воска. Энкаустические краски были популярны в римском, византийском, египетском искусстве. Эта техника и используемые материалы обеспечивают работам долговечность и стойкость цвета, например, знаменитые фаюмские портреты I-III веков сохранились до сих пор. Сегодня профессиональной живописью с помощью горячего воска и пигментов занимаются немногие художники, так как появились более простые, дешевые техники, и за энкаустику часто выдают любительские картины, созданные утюжками с восковыми мелками. Но Юлия стремится исправить ситуацию, возродить в России древнюю художественную технику с учетом всех тонкостей и снова сделать ее актуальной.

«Я счастлива, что освоила жанр трудоемкой энкаустики, требующей и терпения, и вдохновения. Это древнейшее искусство корнями уходит в далекое прошлое, в этой технике написаны раннехристианские иконы. Я буду рада, если мои картины найдут живой отклик в душе каждого гостя, а их приобретение пойдет на благородное дело»

Текст: Роза Ветрова

Фото и видео: instagram

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