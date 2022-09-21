Горбачева, Прилучный, Вилкова и другие звезды на фестивале «Новый сезон» в Сочи

Во второй день фестиваля состоялись показы сериалов: «Союз Спасения. Время Гнева» — история главных действующих лиц восстания декабристов с уникальным звездным актерским составом; Конец света» — мистическая комедия от шоураннера «Я не шучу» Александра Незлобина и продюсера Дмитрия Нелидова; «Алиса не может ждать» и «Мажор в Сочи».

Показы второго дня фестиваля «Новый сезон» посетили: Владимир Хотиненко, Максим Лагашкин, Ирина Горбачева, Катерина Шпица, Ольга Медынич и Джемал Тетруашвили, Александра Ревенко, Наталья Бардо, Анна Слю, Гавриил Гордеев, Иван Гринин, Макар Кожухов, Вадим Соколовский, Ситора Алиева, Стас Тыркин, Матвей Лыков, Светлана Бондарчук и Сергей Харченко, Зепюр Брутян, Марк Эдельштейн, Алексей Боков, Марк Эдельштейн, Артем Волобуев, Гевонд Андреасян, Илья Учитель, Евгения Попова, Ксения Суркова, Карен Арутюнов, Яна Крайнова, Виктория Маслова, Илья Бачурин, Светлана Степанковская и многие другие.

Гости и зрители смогли оценить представленные в программе проекты с помощью онлайн-голосования в специальной форме и в официальном приложении «Нового сезона».