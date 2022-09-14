Горбачева, Аскери, Шмыкова и другие звезды на премьере сериала «Горемыки»

Первыми оценить новый проект пришли Ирина Горбачева, Гоша Куценко, Варвара Шмыкова, Алексей Жидковский, Полина Аскери, Стас Круглицкий, Анна Романовская, Антон и Елена Пинские, Катя Добрякова, Алеко Надирян, Илья Тютенков, Юрий Столяров, Евгений Седой, Денис Аларкон, Виктория Полякова, Федор Елютин, Федор Гамалея, Петр Романов, Екатерина Кононенко, Николай Овечкин, Дарья Блохина, Светлана Степанковская, Виктория Клинкова, Кирилл Ковбас и многие другие.

Остросатирический сериал рассказывает историю трех героев-кукол, которые живут в мире людей и вместе снимают квартиру. Телефонный предприниматель Гоша, «почти пенсионер» Ефим Маратович и бесталанный музыкант Никита каждый день решают бытовые конфликты и попадают в абсурдные ситуации. Их быт отражает российскую действительность.

Сериал «Горемыки» будет доступен на сервисе с 16 сентября.