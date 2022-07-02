Голубкина, Урсуляк и другие звезды на показе финальных эпизодов сериала «Amore more»

В центре сюжета нового сериала — история двух пар с трудностями в отношениях. Возлюбленным предстоит преодолеть невзгоды и сохранить свои чувства.

Среди звездных гостей можно было увидеть Надежду Гуськову, Игоря Мишина, Катерину Новосельцеву, Женю Искандерову, Машу Цигаль, Ксению Суркову, Светлану Камынину, Даниила Вершинина, Никиту Тарасова, Александра Цыпкина, Андрея и Ольгу Бурковских, Яну Гладких, Алену Чехову, Диму Емурзевич, Александру Черкасову-Служитель, Александру Киселеву, Марию Шумакову, Даниила Вахрушева, Максима Щеголева, Наталью Бардо, Валерию Федорович, Викторию Корлякову, Ивана Жвакина и многих других.

После показа финальных эпизодов состоялся паблик-ток, где гости могли обсудить финал проекта, тему открытых отношений, а также последствия, к которым они могут привести.

Эпизоды сериала «Amore more» уже доступны для просмотра в онлайн-кинотеатре KION.