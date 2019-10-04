Головокружительные трюки, эффектные костюмы и любимые хиты: Лобода и Билан дадут фееричные концерты в Москве

Светлана Лобода продолжает череду своих суперуспешных шоу, билеты на которые раскупают задолго до даты представления. В столичном Crocus City Hall LOBODA при полном аншлаге дала три концерта, на ее выступление в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге билеты достались не всем желающим – их сразу раскупили. На стадионе в Нижнем-Новгороде ее шоу посетили 40 тысяч зрителей.

И теперь по многочисленным просьбам поклонников Светлана даст еще один концерт: на крытой площадке ВТБ Арена – «Динамо».