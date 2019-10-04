Головокружительные трюки, эффектные костюмы и любимые хиты: Лобода и Билан дадут фееричные концерты в Москве
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Фото: архив пресс-службы
Светлана Лобода продолжает череду своих суперуспешных шоу, билеты на которые раскупают задолго до даты представления. В столичном Crocus City Hall LOBODA при полном аншлаге дала три концерта, на ее выступление в Ледовом дворце в Санкт-Петербурге билеты достались не всем желающим – их сразу раскупили. На стадионе в Нижнем-Новгороде ее шоу посетили 40 тысяч зрителей.
И теперь по многочисленным просьбам поклонников Светлана даст еще один концерт: на крытой площадке ВТБ Арена – «Динамо».
Зрителей шоу SUPERSTAR ждут головокружительные трюки и хореография, мегаватты света и стопроцентные хиты, которые, знают все ее поклонники. Каждая композиция с платинового диска «H2LO» бьет рекорды на iTunes, а Светлана диктует не только музыкальное направление, стиль и манеру исполнения, но и тенденции в мире шоу-бизнеса.
Фото: архив пресс-службы
В своем двухчасовом шоу Светлана делает ставку на новейшие технологии в сфере световых и визуальных решений и на драматургию каждого номера.
Концерт LOBODA состоится на крытой площадке ВТБ Арена – «Динамо» 19 октября. Начало в 20.00.
Фото: архив пресс-службы
Дима Билан после масштабного тура по России и Прибалтике даст еще два концерта в Москве. Зрители увидят его грандиозное шоу «Планета Билан».
Победитель «Евровидения» представил программу в феврале 2019 года, и в каждом гастрольном городе шоу собирает аншлаги. В основе сценария – идея о том, что каждый человек – это отдельная планета, вращающаяся по своим правилам.
Для реализации проекта на сцене команде Билана из 300 человек потребовалось несколько месяцев работы, сотни репетиций, киловатты звука и света. Поклонники артиста вновь увидят «Планету Билан», но уже в обновленной версии и на сцене, похожей на космический корабль.
Шоу состоится 6 и 7 ноября 2019 в московском Crocus City Hall.
Фото: архив пресс-службы
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