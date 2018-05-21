Голливудский шик! Алина Кабаева покорила всех на открытии фестиваля художественной гимнастики

Сегодня, 21 мая, в Москве стартовал 10-й фестиваль художественной гимнастики «Алина». Звездой мероприятия стала 35-летняя Алина Кабаева.
Для торжественного выхода Алина выбрала элегантный бежевый костюм и дополнила его «голливудским» макияжем и укладкой. подробности ее образа вы сможете увидеть в видеоролике, который разместил в своем блоге врач сборной России по художественной гимнастике Алексей Ивков:
Поклонники гимнастки, которые привыкли видеть ее в более сдержанных образах, говорили комплименты любимице и старались сфотографироваться с ней.
Фото: instagram