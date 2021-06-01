Глюкоза в широких брюках и Карина Нигай в мини на открытии ресторана в Петербурге
Московские и петербургские звезды посетили открытие нового ресторана в Петербурге, открытие которого состоялось 31 мая.
На церемонии появились Виктория Одинцова, Глюкоза, Анастасия Задорина, Евгения Лешкова, Анастасия Гизерская, Карина Нигай, Марика Кравцова, София Турчак, Степа Марсель, Вячеслав Малафеев, Глеб Рыжков, Эмин Агаларов и другие звезды.
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: архив пресс-службы
Глюкоза появилась на открытии в эффектных широких светлых брюках, темном топе и кедах, а акцент в образе поставила при помощи нитки жемчуга на шее.
Марика Кравцова выбрала образ в стиле total black – звезда появилась в черной водолазке и брюках, поверх которого надела объемный жакет, и черные босоножки.
Фото: архив пресс-службы
Карина Нигай появилась в эффектном черном мини-платье и необычных пушистых босоножках со шнуровкой на всю ногу.
Фото: архив пресс-службы
Гостям предложили эксклюзивные блюда авторской кухни – рийет из утки с вишней на бриоше, пирожки из рубленного теста с уткой, грушей и рассольным сыром, оленина с пюре из репы и соусом из черной смородины и крабкейк с тартаром из манго и авокадо, и другие блюда.
Фото: архив пресс-службы
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