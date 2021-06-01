Глюкоза в широких брюках и Карина Нигай в мини на открытии ресторана в Петербурге

Глюкоза появилась на открытии в эффектных широких светлых брюках, темном топе и кедах, а акцент в образе поставила при помощи нитки жемчуга на шее.

Марика Кравцова выбрала образ в стиле total black – звезда появилась в черной водолазке и брюках, поверх которого надела объемный жакет, и черные босоножки.