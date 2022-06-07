Глюкоза с дочерями, Овечкин с Шубской и другие звезды на показе Аники Керимовой

Аника и Татьяна представили изделия оригинального кроя и сочных оттенков. За основу некоторых представленных моделей были взяты уникальные работы Татьяны Плаксиной, по мотивам картин которой были созданы капсульные летние образы.

На закрытом мероприятие присутствовали топовые артисты российской эстрады и светские персоны, в числе которых Любовь Успенская, Глюкоза, Юлия Савичева, Жасмин, Наташа Королева, Яна Ясс, Виолетта Чиковани, Доминик Джокер, Митя Фомин, Азиза, Брендон Стоун, Никас Сафронов и многие другие. Совместно с Анатолием Цоем, Любовь Успенская представила публике новую композицию «Ты верни мне ее, Москва!»