Вчера в 22:10
1 мин.
Глюкоза с дочерями, Овечкин с Шубской и другие звезды на показе Аники Керимовой
Масштабный показ-перфоманс «Ангелы живут в нас» прошел в Доме мод Аники Керимовой. Владелица Дома совместно с талантливой Татьяной Плаксиной представили сочную круизную коллекцию.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
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Фото: пресс-служба
Аника и Татьяна представили изделия оригинального кроя и сочных оттенков. За основу некоторых представленных моделей были взяты уникальные работы Татьяны Плаксиной, по мотивам картин которой были созданы капсульные летние образы.
На закрытом мероприятие присутствовали топовые артисты российской эстрады и светские персоны, в числе которых Любовь Успенская, Глюкоза, Юлия Савичева, Жасмин, Наташа Королева, Яна Ясс, Виолетта Чиковани, Доминик Джокер, Митя Фомин, Азиза, Брендон Стоун, Никас Сафронов и многие другие. Совместно с Анатолием Цоем, Любовь Успенская представила публике новую композицию «Ты верни мне ее, Москва!»
Фото: архив пресс-службы