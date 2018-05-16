Глюк'оZa, Светлана Бондарчук и другие знаменитости побывали на выставке собственных фотопортретов

Звезды российского шоу-бизнеса смогли первыми оценить новые работы фотографа Славы Филиппова на выставке Fine Cut в московской галерее RuArts.
Среди гостей были замечены и те, чьи портреты украсили в этот вечер стены галереи — Светлана Бондарчук, Глюк'оZа, Маша Цигаль, Екатерина Шипулина, Андрей Малахов и другие селебрити.
«Название выставки FineCut – этакая игра слов. Мы покажем, как нам кажется, самое лучшее из того, что я сделал за последние 15 лет. Будут и мои знаменитые портреты, и ню, и мода и, конечно, мои жанровые снимки, которые я еще не показывал и не публиковал», — заявил сам Слава Филиппов. Выставка уже открыта для всех посетителей и продлится до 20 июля.
Фото: пресс-служба