Глюк'оZa, Светлана Бондарчук и другие знаменитости побывали на выставке собственных фотопортретов

«Название выставки FineCut – этакая игра слов. Мы покажем, как нам кажется, самое лучшее из того, что я сделал за последние 15 лет. Будут и мои знаменитые портреты, и ню, и мода и, конечно, мои жанровые снимки, которые я еще не показывал и не публиковал», — заявил сам Слава Филиппов. Выставка уже открыта для всех посетителей и продлится до 20 июля.

Фото: пресс-служба