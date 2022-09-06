Глюк'OZA с семьей, Киркоров и другие звезды на премьере фильма «Ирония судьбы в Голливуде»

По словам режиссера, новый проект не является ремейком советского фильма режиссера Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром». На самом деле, эти два фильма просто имеют одинаковую сюжетную линию, но представляют при этом историю абсолютно по разному. Съемки картины проходили в Бостоне. И сначала предполагалось, что главную роль в ленте сыграет актриса Мила Кунис. Однако в итоге роль досталась Эмме Робертс, потому что она королева ромкомов.

Многообещающую премьеру посетили Филипп Киркоров, Александр Ревва, певица Глюкоза и другие знаменитости.

Лента «Ирония судьбы в Голливуде» выйдет в широкий прокат 8 сентября.