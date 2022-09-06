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Глюк'OZA с семьей, Киркоров и другие звезды на премьере фильма «Ирония судьбы в Голливуде»

В столичном кинотеатре «Художественный» состоялся премьерный показ комедийной мелодрамы российского режиссера Марюса Вайсберга «Ирония судьбы в Голливуде».
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Наталья Чистякова-Ионова (Глюк'OZA) с мужем и детьми

Фото: пресс-служба

По словам режиссера, новый проект не является ремейком советского фильма режиссера Эльдара Рязанова «Ирония судьбы, или С легким паром». На самом деле, эти два фильма просто имеют одинаковую сюжетную линию, но представляют при этом историю абсолютно по разному. Съемки картины проходили в Бостоне. И сначала предполагалось, что главную роль в ленте сыграет актриса Мила Кунис. Однако в итоге роль досталась Эмме Робертс, потому что она королева ромкомов.

Многообещающую премьеру посетили Филипп Киркоров, Александр Ревва, певица Глюкоза и другие знаменитости.

Лента «Ирония судьбы в Голливуде» выйдет в широкий прокат 8 сентября.

Фото: архив пресс-службы

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