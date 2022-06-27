Глюк'oZa с дочерью, Алсу, Серябкина и другие звезды на «Московском выпускном – 2022»

Впервые за всю историю «Московского выпускного» и Парка Горького была выстроена многофункциональная сцена на фонтане, которая с помощью уникальных инженерных решений и световых технологий стала олицетворением «крыльев» и свободного полета – как главной задумки всего праздника.

Выпускники и зрители телеканала по всей стране были погружены в драйвовую и, в то же время, ламповую атмосферу ночи: выступления более 50 популярных артистов, любимые хиты, поздравления официальных лиц, медийных персон и художественные декорации.

Всю ночь выпускников поздравляли Баста, ANNA ASTI, JONY, Клава Кока, Даня Милохин, гр. «Дискотека Авария», Глюк'oZa, Galibri & Mavik, Хабиб, DAVA, Люся Чеботина, Владимир Пресняков, Леонид Агутин, Юлианна Караулова, Ольга Серябкина, Стас Костюшкин, Наталья Подольская, Алсу, Юлия Савичева, Фогель, PIZZA, Ramil', Аня Pokrov, Karna.Val, GUMA, DJ KATYA GUSEVA, Bahh Tee & Turken, Escape, HARU, SHAMAN, LYRIQ, CHEBANOV, Gazan, Антон Токарев, SHENA?, GAVRILINA, Султан Лагучев, ТO-МA, Chris Yank, Konfuz, Amirchik, Кирилл Скрипник, Idris&Leos, ELINA CHAGA, Канги, NKI, Kamazz и многие другие.

Ведущими праздника стали сразу четыре неожиданных пары артистов: звезда российского телевидения Лера Кудрявцева и блогер Тим Сорокин, Юлианна Караулова и Артем Шалимов, экстравагантный DAVA и ведущая «PROНовости» Анжелика Пушнова, которая также выступила соведущей в дуэте с Димой Красиловым.