Глюк’оZa, Мария Кожевникова и другие звезды поздравили Наталью Бардо с днем рождения

Вчера вечером актриса Наталья Бардо и ее муж, режиссер Марюс Вайсберг, пригласили знаменитостей на роскошную вечеринку в одном из московских ресторанов. Повод был приятным — Наталье исполнилось 30 лет. Супруг Бардо тоже решил отпраздновать свой прошедший 1 апреля день рождения — вместе с возлюбленной.

Именниница с удовольствием принимала подарки и комплименты от звездных друзей.