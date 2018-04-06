Глюк’оZa, Мария Кожевникова и другие звезды поздравили Наталью Бардо с днем рождения

Вчера вечером актриса Наталья Бардо и ее муж, режиссер Марюс Вайсберг, пригласили знаменитостей на роскошную вечеринку в одном из московских ресторанов. Повод был приятным — Наталье исполнилось 30 лет. Супруг Бардо тоже решил отпраздновать свой прошедший 1 апреля день рождения — вместе с возлюбленной.
Именниница с удовольствием принимала подарки и комплименты от звездных друзей.
Среди гостей были замечены Глюк’оZа, Мария Кожевникова, Филипп Киркоров, Влад Соколовский и Рита Дакота, а также другие селебрити.
Фото: Денис Шумов, Гриша Галантный