Глюк'oZa, Бузова, Успенская и другие звезды отметили день рождения Voice

Одними из первых поздравить издание с новым этапом пришли Глюк'oZa, Ольга Бузова, Филипп Киркоров, Любовь Успенская с дочерью Татьяной, Сергей Лазарев, Ляйсан Утяшева, Ольга Серябкина, Люся Чеботина, Zivert, Ида Галич и многие другие.

«Я вижу людей, заряженных на новый проект. Я уверена, что с вашим креативом мы увидим какую-то новую изюминку. Желаю удачи и сил», — выразила свое мнение Глюкоза.