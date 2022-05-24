Глюк'oZa, Бузова, Успенская и другие звезды отметили день рождения Voice
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Фото: Иван Мудров, Александра Никольская
В отеле The St. Regis Moscow Nikolskaya 24 мая было звездно. Знаменитости и представители СМИ собрались на пресс-завтраке в честь ребрендинга издания Cosmopolitan Russia — The Voice Magazine. История под названием Cosmopolitan Russia закончилась и можно открыть новую главу под названием The Voice Magazine. Коротко — Voice.
Фото: Иван Мудров, Александра Никольская
Одними из первых поздравить издание с новым этапом пришли Глюк'oZa, Ольга Бузова, Филипп Киркоров, Любовь Успенская с дочерью Татьяной, Сергей Лазарев, Ляйсан Утяшева, Ольга Серябкина, Люся Чеботина, Zivert, Ида Галич и многие другие.
«Я вижу людей, заряженных на новый проект. Я уверена, что с вашим креативом мы увидим какую-то новую изюминку. Желаю удачи и сил», — выразила свое мнение Глюкоза.
Фото: Иван Мудров, Александра Никольская
«Настало время перемен, время возможностей. Я уважаю людей, которые идут дальше, рискуют и ничего не боятся. VOICE — крутое название» — подытожила Ольга Бузова.
Фото: Иван Мудров, Александра Никольская