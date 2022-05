Глюк'oZa, Бузова, Успенская и другие звезды отметили день рождения Voice

В отеле The St. Regis Moscow Nikolskaya 24 мая было звездно. Знаменитости и представители СМИ собрались на пресс-завтраке в честь ребрендинга издания Cosmopolitan Russia — The Voice Magazine. История под названием Cosmopolitan Russia закончилась и можно открыть новую главу под названием The Voice Magazine. Коротко — Voice.