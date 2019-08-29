Глубокие декольте и яркие наряды: 55-летняя Жюльет Бинош, 75-летняя Катрин Денев и другие звезды на открытии Венецианского кинофестиваля-2019

В минувшую среду, 28 августа, состоялось торжественное открытие 76-го Венецианского международный кинофестиваля. На красную дорожку вышли Жюльет Бинош, Катрин Денев, Людивин Санье, Китти Спенсер, Кэндис Свейнпол, София Ричи, Мелани Браун, Эльза Хоск, Изабели Фонтана, Марта Хант, Жасмин Сандерс и другие звезды.

Одной из самых эффектных дам стала 55-летняя Жюльет Бинош. Она надела облегающее фигуру платье Armani Prive с глубоким вырезом, продемонстрировав идеальную кожу шеи и декольте, а также тонкую талию и крутые бедра. Ее коллега, 75-летняя Катрин Денев, выбрала один из самых ярких нарядов — легкое пальто Jean Paul Gaultier с гипертрофированными лацканами и перьями в качестве отделки.