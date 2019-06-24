Средь бела дня и в центре Москвы: главу российского представительства Chanel ограбили на 2 миллиона рублей

«Происшествие случилось 22 июня. У гендиректора одной из организаций украли телефон за 103 тысячи рублей в центре Москвы. После этого через приложение Apple Pay с банковских счетов пострадавшего списали почти 2 млн рублей. По факту случившегося начата доследственная проверка», — сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД.

Жака Мари обокрали в центре Москвы, недалеко от здания факультета архитектуры Российской академии живописи, ваяния и зодчества Илья Глазунова.

Французская компания Chanel, любимая и уважаемая даже теми, кто совершенно не разбирается в моде, была основана в начале XX века в Париже известным модельером Коко Шанель. Небольшой бутик впоследствии превратился в культовый Дом Моды, где на сегодняшний день занимаются не только производством и торговлей одежды, но также и косметикой, парфюмерией, аксессуарами и ювелирными изделиями класса люкс. В России же первый бутик Chanel был открыт в 2002 году, на данный момент их всего пять: четыре из магазинов находятся в Москве, один — в Санкт-Петербурге.