Средь бела дня и в центре Москвы: главу российского представительства Chanel ограбили на 2 миллиона рублей

Говорят, неожиданные сюрпризы — самые приятные, однако Жак Мари Даниэль Шенен, гендиректор российского представительства компании Chanel мог бы с этим поспорить.
Его неожиданным сюрпризом стала потеря двух миллионов рублей — пострадали дорогой телефон и банковские карты, деньги с которых были списаны с помощью Apply pay.
Фото: Fotolia
«Происшествие случилось 22 июня. У гендиректора одной из организаций украли телефон за 103 тысячи рублей в центре Москвы. После этого через приложение Apple Pay с банковских счетов пострадавшего списали почти 2 млн рублей. По факту случившегося начата доследственная проверка», — сообщили ТАСС в пресс-службе ГУ МВД.
Жака Мари обокрали в центре Москвы, недалеко от здания факультета архитектуры Российской академии живописи, ваяния и зодчества Илья Глазунова.
Французская компания Chanel, любимая и уважаемая даже теми, кто совершенно не разбирается в моде, была основана в начале XX века в Париже известным модельером Коко Шанель. Небольшой бутик впоследствии превратился в культовый Дом Моды, где на сегодняшний день занимаются не только производством и торговлей одежды, но также и косметикой, парфюмерией, аксессуарами и ювелирными изделиями класса люкс. В России же первый бутик Chanel был открыт в 2002 году, на данный момент их всего пять: четыре из магазинов находятся в Москве, один — в Санкт-Петербурге.
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!
Текст: Эльмира Мустафаева
Фото: vostock-photo/fotolia