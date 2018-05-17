Глафира Тарханова, Иван Ургант с женой и Нонна Гришаева с дочкой посетили модную выставку

Вчера, 16 мая, в Институте русского реалистического искусства (ИРРИ) состоялся закрытый прием в честь открытия выставки «Окна в Россию. Шедевры семи поколений». На мероприятии были замечены Глафира Тарханова, Иван Ургант, Нонна Гришаева, Алена Долецкая, Зельфира Трегулова, Сергей Шакуров, Владислав Флярковский, Антонина Клименко, Владимир Раевский.
Выставка, на которой представлены произведения Игоря Грабаря, Петра Кончаловского, Александра Дейнеки, Александра Лабаса, Юрия Пименова, Георгия Нисского, Сергея Герасимова, Гелия Коржева, Виктора Попкова, Таира Салахова и других мастеров XX века, организована совместно с Государственной Третьяковской галереей и компанией «Ингосстрах».
Иван Ургант с супругой сперва внимательно осмотрели саму выставку, а затем прошли с экскурсией по трем этажам основной коллекции музея. Остановившись у картины Дмитрия Жилинского «Весна Художественного театра», Иван с легкостью отгадал большинство знаменитых героев картины: Максима Горького, Антона, Чехова, Фёдора Шаляпина, Константина Станиславского и Владимира Немировича-Данченко, Константина Коровина, Сергея Рахманинова, Леонида Андреева и многих других. Также Ивана впечатлила работа Семена Файбисовича «Ожидание», по его словам, в картине передана эпоха вплоть до запаха.
Нонна Гришаева посетила вернисаж вместе с повзрослевшей дочерью, которая, к слову, сама является художником. «Впечатления колоссальные, вообще это гениальная идея – открыть окна в Россию. Теперь я понимаю, почему эта выставка пользовалась таким успехом в других городах». Пройдя по основной экспозиции музея, Нонна также задержалась у картины Жилинского: «Я сейчас репетирую Ирину Аркадину в «Чайке» у себя в театре, я все сфотографировала, завтра приду на репетицию и покажу фотографии другим актерами и режиссёру, буду звать их сюда. Мужу я уже позвонила: «Почему ты не здесь? Тебе тоже нужно было прийти», - потому что мы оба заядлые любители живописи. Но главное, что я привела сюда дочь, она у меня художник, и для меня самое главное, что мы побывали здесь вместе».
А Глафира Тарханова пообещала привести на выставку детей: «Мне очень нравится, мне провели экскурсию, и это просто здорово. Хочу теперь привести сюда своих детей. Живопись дает такое вдохновение, такой заряд эмоций. Сейчас весна и тянет на что-то свежее, хочется зелени и буйства красок и тут все это есть. Мне кажется формат музеев вообще меняется, я зашла в зал, где идет мультимедийный спектакль, мне кажется это тоже очень важно, живопись должна становиться более доступной. Это здорово, что такое количество людей смогли увидеть эти полотна в прошлом году, и что искусство таким образом объединяет нашу огромную страну».
Выставка начнет работу 19 мая в рамках всемирной акции Ночь в музее. В одном из залов будет транслироваться мультимедийный спектакль «Шедевры без границ», объединивший знаменитые полотна из собрания Третьяковской галереи и ИРРИ и произведения выдающихся русских и советских композиторов.
Фото: архивы пресс-служб