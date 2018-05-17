Глафира Тарханова, Иван Ургант с женой и Нонна Гришаева с дочкой посетили модную выставку

Нонна Гришаева посетила вернисаж вместе с повзрослевшей дочерью, которая, к слову, сама является художником. «Впечатления колоссальные, вообще это гениальная идея – открыть окна в Россию. Теперь я понимаю, почему эта выставка пользовалась таким успехом в других городах». Пройдя по основной экспозиции музея, Нонна также задержалась у картины Жилинского: «Я сейчас репетирую Ирину Аркадину в «Чайке» у себя в театре, я все сфотографировала, завтра приду на репетицию и покажу фотографии другим актерами и режиссёру, буду звать их сюда. Мужу я уже позвонила: «Почему ты не здесь? Тебе тоже нужно было прийти», - потому что мы оба заядлые любители живописи. Но главное, что я привела сюда дочь, она у меня художник, и для меня самое главное, что мы побывали здесь вместе».

А Глафира Тарханова пообещала привести на выставку детей: «Мне очень нравится, мне провели экскурсию, и это просто здорово. Хочу теперь привести сюда своих детей. Живопись дает такое вдохновение, такой заряд эмоций. Сейчас весна и тянет на что-то свежее, хочется зелени и буйства красок и тут все это есть. Мне кажется формат музеев вообще меняется, я зашла в зал, где идет мультимедийный спектакль, мне кажется это тоже очень важно, живопись должна становиться более доступной. Это здорово, что такое количество людей смогли увидеть эти полотна в прошлом году, и что искусство таким образом объединяет нашу огромную страну».

Выставка начнет работу 19 мая в рамках всемирной акции Ночь в музее. В одном из залов будет транслироваться мультимедийный спектакль «Шедевры без границ», объединивший знаменитые полотна из собрания Третьяковской галереи и ИРРИ и произведения выдающихся русских и советских композиторов.

Фото: архивы пресс-служб