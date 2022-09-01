Глафира Тарханова, Ирина Хакамада, Дина Немцова и другие звезды на CPM

В ЦВК «Экспоцентр», стартовала крупнейшая в России международная выставка индустрии моды CPM — Collection Premiére Moscow, которая проводится дважды в год с 2003 года. Нынешний, 38-й сезон, задает вектор модным тенденциям сезона Весна-Лето 2023. Множество торговых марок из разных стран мира презентовали свои коллекции женской, мужской и детской одежды направлений outdoor, casual, business, special occasion, home и holiday.

Помимо ритейлеров и байеров, интерес к миру моды традиционно проявили звезды театра и кино, музыканты и телеведущие. Не смогли пропустить такое событие и первыми узнали о последних тенденциях будущего сезона Ирина Хакамада, Глафира Тарханова, Алена Чехова, Дина Немцова, Рената Пиотровски, Анна Чурина, Екатерина Одинцова и многие другие знаменитости. Они лично заглянули на презентации любимых брендов, познакомились с новыми для себя производителями женской, мужской и детской одежды, бельевой и пляжной моды, аксессуаров и обуви.