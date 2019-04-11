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Глафира Тарханова, Андрей Бартенев, Ольга Ломоносова и Евгения Линович с детьми погрузились в невероятные миры Жюля Верна

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Глафира Тарханова

Фото: Пресс-служба
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Одноименная выставка для детей и взрослых открылась в пространстве Artplay на Курской.

С сегодняшнего дня, 11 апреля, всех жителей и гостей столицы ждут на выставке «Невероятные миры Жюля Верна». Гостей ждут невероятные приключения среди инсталляций, на театрализованных экскурсиях, фото-аттракционах и игровых пространствах.

Первыми гостями выставки стали известные мамы – актрисы Ольга Ломоносова, Глафира Тарханова и Евгения Линович. В Artplay они приехали с детьми. Организаторы выставки устроили все таким образом, что дети в занимательной игровой форме открывают новые миры.

Жюль Верн оставил потомкам 108 гениальных открытий

Фото: Пресс-служба

Фантаст и футуролог Жюль Верн подарил миру 108 гениальных научных идей, которые в его время казались лишь смелым вымыслом. Но спустя годы многие из его фантастических предсказаний стали явью: полет на Луну, появление интернета, глубоководные погружения и другие.

«Мы хорошо знакомы с творчеством Жюля Верна. Моя старшая дочь Варя много читает и, конечно, она уже прочла и «20 000 лье под водой», и «Таинственный остров», и другие его книги, - рассказывает многодетная мама Ольга Ломоносова. - Но выяснилось, что младшая дочь Саша, наверное, в силу возраста практически не знает Верна, и эта выставка даст первый толчок к его изучению. Здесь именно для детей в прекрасной игровой форме рассказывается о книгах и изобретениях Жюля Верна».

Фото: Пресс-служба

На выставке посетители увидят огромную скульптуру водолаза-гиганта, аэросани, уникальный интерактивный макет подводной лодки «Наутилус» с большинством деталей интерьера и другие экспонаты.

«На этой выставке мы погрузились в прошлые века, и одновременно в будущее, и это очень круто, - рассказывает о своих впечатлениях известная актриса и мама четверых детей Глафира Тарханова. - Фантазия Жюля Верна, конечно, не может не поражать. Меня удивило, что старший сын даже помогал во время экскурсии и отвечал на вопросы. Но, конечно, мы еще не прочитали многое из наследия писателя, и сейчас, вдохновясь выставкой, даже купили книжки, чтобы дома продолжить знакомство с ним».

Выставка будет работать до 30 июня 2019 года.

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Текст: Галина Нежнева

Фото: пресс-служба организаторов выставки

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