Глафира Тарханова, Андрей Бартенев, Ольга Ломоносова и Евгения Линович с детьми погрузились в невероятные миры Жюля Верна

На выставке посетители увидят огромную скульптуру водолаза-гиганта, аэросани, уникальный интерактивный макет подводной лодки «Наутилус» с большинством деталей интерьера и другие экспонаты.

«На этой выставке мы погрузились в прошлые века, и одновременно в будущее, и это очень круто, - рассказывает о своих впечатлениях известная актриса и мама четверых детей Глафира Тарханова. - Фантазия Жюля Верна, конечно, не может не поражать. Меня удивило, что старший сын даже помогал во время экскурсии и отвечал на вопросы. Но, конечно, мы еще не прочитали многое из наследия писателя, и сейчас, вдохновясь выставкой, даже купили книжки, чтобы дома продолжить знакомство с ним».

Выставка будет работать до 30 июня 2019 года.

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Текст: Галина Нежнева

Фото: пресс-служба организаторов выставки