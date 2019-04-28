Галкин привел детей Киркорова на премьеру нового мультфильма

В субботу, 27 апреля, в московском кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера нового мультипликационного фильма «Большое путешествие». Среди первых зрителей нового мультфильма был замечен Максим Галкин, появившийся на красной дорожке с Аллой-Викторией и Мартином Киркоровым. Как сообщил портал WMJ со ссылкой на телеведущего, Филипп Бедросович находился на съемках, а Алла Борисовна с двойняшками Лизой и Гарри не смогли прийти на премьеру.