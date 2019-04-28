Галкин привел детей Киркорова на премьеру нового мультфильма

В субботу, 27 апреля, в московском кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера нового мультипликационного фильма «Большое путешествие». Среди первых зрителей нового мультфильма был замечен Максим Галкин, появившийся на красной дорожке с Аллой-Викторией и Мартином Киркоровым. Как сообщил портал WMJ со ссылкой на телеведущего, Филипп Бедросович находился на съемках, а Алла Борисовна с двойняшками Лизой и Гарри не смогли прийти на премьеру.
Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru
Однако уже чуть позже король отечественной эстрады появился в здании киноцентра и с удовольствием позировал с главными героями «Большого путешествия».
Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru
Мультфильм «Большое путешествие» повествует о медведе по имени Мик-Мик, которому Бестолковый Аист из центра доставки детей по ошибке доставил Малыша Панду. Мик-Мик решает вернуть Малыша его родителям в Южный Китай, и вместе с другими животными — непутевым Зайцем Оскаром, хвастливым Пеликаном Дюком, трусливым волком Янусом и романтичный Тигром Амуром – начинает большое путешествие, полное приключений. Посмотреть расписание сеансов и купить билеты на мультфильм «Большое путешествие» вы можете здесь.
Текст: Наталья Емельянова
Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru
Видео: YouTube/Вконтакте Россия
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