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Галкин привел детей Киркорова на премьеру нового мультфильма

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Максим Галкин, Алла-Виктория и Мартин Киркоровы

Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru
27 апреля в Москве состоялась премьера «Большого путешествия».

В субботу, 27 апреля, в московском кинотеатре «Октябрь» состоялась премьера нового мультипликационного фильма «Большое путешествие». Среди первых зрителей нового мультфильма был замечен Максим Галкин, появившийся на красной дорожке с Аллой-Викторией и Мартином Киркоровым. Как сообщил портал WMJ со ссылкой на телеведущего, Филипп Бедросович находился на съемках, а Алла Борисовна с двойняшками Лизой и Гарри не смогли прийти на премьеру.

Максим Галкин, Алла-Виктория и Мартин Киркоровы

Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru

Однако уже чуть позже король отечественной эстрады появился в здании киноцентра и с удовольствием позировал с главными героями «Большого путешествия».

Филипп Киркоров

Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru

Мультфильм «Большое путешествие» повествует о медведе по имени Мик-Мик, которому Бестолковый Аист из центра доставки детей по ошибке доставил Малыша Панду. Мик-Мик решает вернуть Малыша его родителям в Южный Китай, и вместе с другими животными — непутевым Зайцем Оскаром, хвастливым Пеликаном Дюком, трусливым волком Янусом и романтичный Тигром Амуром – начинает большое путешествие, полное приключений. Посмотреть расписание сеансов и купить билеты на мультфильм «Большое путешествие» вы можете здесь.

Текст: Наталья Емельянова

Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru

Видео: YouTube/Вконтакте Россия

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