Гагарина в блестящем, Лорак в ярко-синем и другие звезды на церемонии вручения премии «Золотой граммофон»
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я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
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Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru
В субботу, 23 ноября, на сцене Государственного Кремлевского дворца в Москве прошла XXIV торжественная церемония вручения Национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Заветные статуэтки от «Русского радио» получили артисты, чьим песням удалось продержаться в хит-параде радиостанции двадцать недель. Лауреаты не только исполнили любимые публикой хиты, но и восхитили яркими образами, подобранными для мероприятия.
Полина Гагарина подчеркнула стройную фигуру черным блестящим мини, а Ани Лорак — ассиметричным нарядом ярко-синего цвета.
Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru
Вера Брежнева, получившая сразу два «Золотых граммофона», остановила свой выбор на белом длинном платье с высоким разрезом и огромным объемным цветком.
Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru
Мы публикуем полный список лауреатов XXIV Национальной музыкальной премии «Золотой граммофон».
- БИ-2 – «Философский камень»
- Полина Гагарина – «Меланхолия»
- Владимир Пресняков – «Ты у меня одна»
- Ирина Дубцова – «Я люблю тебя до луны»
- Дмитрий Маликов feat. Astero – «Всё будет»
- Burito – «Взлетай»
- Вера Брежнева – «Любите друг друга»
- Валерий Меладзе – «Чего ты хочешь от меня?»
- Мот feat. Валерий Меладзе – «Сколько лет»
- Сергей Лазарев – «Шепотом»
- Ани Лорак – «Сон», «Сумасшедшая»
- Тима Белорусских – «Незабудка»
- Елена Север и Вера Брежнева – «Зла не держи»
- Николай Басков – «Караоке», «Сердце на сердце»
- МакSим – «Здесь и сейчас»
- «Руки Вверх!» – «Она меня целует»
- 2Маши – «Босая»
- Макс Барских – «Берега»
- Artik&Asti feat Артем Качер – «Грустный дэнс»
- Dенис Клявер – «Когда ты станешь большим»
- Дима Билан – «Молния»
- Артур Пирожков – «Зацепила»
- Диана Арбенина. «Ночные снайперы» – «Рингтоном»
- LOBODA – «Instadrama»
Специальную награду за вклад в развитие отечественного шоу-бизнеса получила Лайма Вайкуле.
Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru
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