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Гагарина в блестящем, Лорак в ярко-синем и другие звезды на церемонии вручения премии «Золотой граммофон»

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Полина Гагарина

Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru

23 ноября в Москве прошла церемония вручения одной из самых известных музыкальных премий.

В субботу, 23 ноября, на сцене Государственного Кремлевского дворца в Москве прошла XXIV торжественная церемония вручения Национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Заветные статуэтки от «Русского радио» получили артисты, чьим песням удалось продержаться в хит-параде радиостанции двадцать недель. Лауреаты не только исполнили любимые публикой хиты, но и восхитили яркими образами, подобранными для мероприятия.

Полина Гагарина подчеркнула стройную фигуру черным блестящим мини, а Ани Лорак — ассиметричным нарядом ярко-синего цвета.

Ани Лорак

Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru

Вера Брежнева, получившая сразу два «Золотых граммофона», остановила свой выбор на белом длинном платье с высоким разрезом и огромным объемным цветком.

Вера Брежнева

Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru

Мы публикуем полный список лауреатов XXIV Национальной музыкальной премии «Золотой граммофон».

  • БИ-2 – «Философский камень»
  • Полина Гагарина – «Меланхолия»
  • Владимир Пресняков – «Ты у меня одна»
  • Ирина Дубцова – «Я люблю тебя до луны»
  • Дмитрий Маликов feat. Astero – «Всё будет»
  • Burito – «Взлетай»
  • Вера Брежнева – «Любите друг друга»
  • Валерий Меладзе – «Чего ты хочешь от меня?»
  • Мот feat. Валерий Меладзе – «Сколько лет»
  • Сергей Лазарев – «Шепотом»
  • Ани Лорак – «Сон», «Сумасшедшая»
  • Тима Белорусских – «Незабудка»
  • Елена Север и Вера Брежнева – «Зла не держи»
  • Николай Басков – «Караоке», «Сердце на сердце»
  • МакSим – «Здесь и сейчас»
  • «Руки Вверх!» – «Она меня целует»
  • 2Маши – «Босая»
  • Макс Барских – «Берега»
  • Artik&Asti feat Артем Качер – «Грустный дэнс»
  • Dенис Клявер – «Когда ты станешь большим»
  • Дима Билан – «Молния»
  • Артур Пирожков – «Зацепила»
  • Диана Арбенина. «Ночные снайперы» – «Рингтоном»
  • LOBODA – «Instadrama»

Специальную награду за вклад в развитие отечественного шоу-бизнеса получила Лайма Вайкуле.

Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru

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