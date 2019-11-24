Гагарина в блестящем, Лорак в ярко-синем и другие звезды на церемонии вручения премии «Золотой граммофон»

В субботу, 23 ноября, на сцене Государственного Кремлевского дворца в Москве прошла XXIV торжественная церемония вручения Национальной музыкальной премии «Золотой граммофон». Заветные статуэтки от «Русского радио» получили артисты, чьим песням удалось продержаться в хит-параде радиостанции двадцать недель. Лауреаты не только исполнили любимые публикой хиты, но и восхитили яркими образами, подобранными для мероприятия.

Полина Гагарина подчеркнула стройную фигуру черным блестящим мини, а Ани Лорак — ассиметричным нарядом ярко-синего цвета.