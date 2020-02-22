В минувшую пятницу, 21 февраля, на площадке «ВТБ Арена» в Москве вручили премию «Новое Радио AWARDS». Хорошо знакомые музыканты и новые лица собрались, чтобы поздравить коллег с победой в номинациях и побороться за главный приз — «Золотую Сирену». На красной дорожке были замечены Диана Арбенина, Zivert, Виктория Дайнеко, Доминик Джокер с женой, Юлианна Караулова и другие.Полина Гагарина появилась на красной дорожке в изысканном белом кружевном наряде — подчеркивающих стройность ног брюках и блузе с широкими и длинными рукавами-крыльями. Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук выбрали черный цвет, надев перекликающиеся в деталях наряды в стиле family look. «Рыженькая татушка» Лена Катина привлекла всеобщее внимание, надев зеленое атласное платье, гармонирующее с цветом ее волос, Яна Рудковская удивила высокими лакированными ботфортами, а Asti и Artik пришли со своими «вторыми половинками».Больше всех наград получила Zivert — «Лучший сингл», «Прорыв года», «Лучшая артистка». «Лучшим артистом» был назван Дима Билан, Hamali & Navai признали «Лучшей группой». Фото и видео: instagramПодписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!