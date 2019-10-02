Гагарина, Лазарев, Караулова и другие звезды зажгли на Big Love Show 2019

Каждый год в начале февраля влюбленные со всей Москвы собираются на одной из больших московских концертных площадок, чтобы отметить свой праздник — День святого Валентина — вместе со множеством поп-, рок- и рэп-звезд. В этом году концерт Big Love Show прошел на «ВТБ Арена», и от количества знаменитостей на красной дорожке просто яблоку было негде упасть.
Молодая мама Ханна похвасталась прекрасной фигурой, надев объемную куртку и золотистые велосипедки. Любопытно, что в похожем наряде фотографам позировала и певица Мари Краймбрери. Полина Гагарина предпочла соблазнительное серебристое мини-платье, а участник «Евровидения»-2019 Сергей Лазарев появился весь в черном.
Помимо вышеперечисленных артистов, перед гостями шоу выступили (и прошлись по красной дорожке) также Елка, Мот, Тимати, Artik& Asti, MATRANG, Елена Темникова, HammAli& Navai, Леша Свик, Юлианна Караулова и другие знаменитости.
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Текст: Мария Мельникова
Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
Видео: Instagram