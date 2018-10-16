logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Гага, Терон, Лопес и другие влиятельные певицы и актрисы поздравили друг друга на премии Elle Women In Hollywood 2018

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 21

Дженнифер Лопес

Arrows-left
Arrows-right
Reload
15 октября в Беверли-Хиллз состоялся гала-ужин Elle Women In Hollywood, на котором чествовали самых популярных и влиятельных звезд музыкальной, кино- и телеиндустрии США.

Вечером 15 октября в лос-анджелесском отеле Four Seasons прошла 25-я ежегодная церемония Women In Hollywood Awards, организованная американской версией журнала ELLE. На ней традиционно чествуют актрис и других женщин, добившихся успеха в кинобизнесе. В этом году в числе приглашенных на церемонию Women In Hollywood были Кейт Бекинсейл, Сара Полсон, Хлое Моретц, Сандра Буллок и другие представительницы прекрасной половины фабрики грез.

Певица Леди Гага, временно переквалифицировавшаяся в актрису, выбрала очень объемный брючный костюм и томно позировала фотографам вместе с оскароносной коллегой Шарлиз Терон.

Любопытно, что за пределами красной дорожки Гагу поджидал возлюбленный Кристиан Карино, с которым звезда крайне редко появляется на публике. Видимо, для этого вечера пара решила сделать исключение.

Также на гала-ужине и церемонии награждения почетными статуэтками были замечены Кира Найтли, Дженнифер Лопес, Ванесса Хадженс, а также модели Сара Сампайо и плюс-сайз-дива Тесс Холлидей.

Фото: Faye Sadou/AdMedia / Global Look Press, East News

Видео: Youtube.com / Daily Mail

Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
Самая красивая стюардесса России родила сына самому сексуальному политику
Это рок-н-ролл, детка: зажигательный танец Лизы Галкиной покорил Сеть
«Тошно смотреть на этот котелок змей»: известный певец осудил Орлову и Семенович, не появившихся на гала-концерте памяти Фриске
Финалист проекта «Замуж за Бузову» оказался альфонсом: Денис Лебедев обанкротил семью экс-супруги
Две операции и стрижка под ноль: дочь Любови Успенской восстанавливается после несчастного случая
«Чем полезнее пища, тем она дешевле»: Екатерина Андреева рассказала, что у нее в холодильнике