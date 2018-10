Гага, Терон, Лопес и другие влиятельные певицы и актрисы поздравили друг друга на премии Elle Women In Hollywood 2018

Вечером 15 октября в лос-анджелесском отеле Four Seasons прошла 25-я ежегодная церемония Women In Hollywood Awards, организованная американской версией журнала ELLE. На ней традиционно чествуют актрис и других женщин, добившихся успеха в кинобизнесе. В этом году в числе приглашенных на церемонию Women In Hollywood были Кейт Бекинсейл, Сара Полсон, Хлое Моретц, Сандра Буллок и другие представительницы прекрасной половины фабрики грез.

Певица Леди Гага, временно переквалифицировавшаяся в актрису, выбрала очень объемный брючный костюм и томно позировала фотографам вместе с оскароносной коллегой Шарлиз Терон.