Гага, Терон, Лопес и другие влиятельные певицы и актрисы поздравили друг друга на премии Elle Women In Hollywood 2018

Вечером 15 октября в лос-анджелесском отеле Four Seasons прошла 25-я ежегодная церемония Women In Hollywood Awards, организованная американской версией журнала ELLE. На ней традиционно чествуют актрис и других женщин, добившихся успеха в кинобизнесе. В этом году в числе приглашенных на церемонию Women In Hollywood были Кейт Бекинсейл, Сара Полсон, Хлое Моретц, Сандра Буллок и другие представительницы прекрасной половины фабрики грез.
Певица Леди Гага, временно переквалифицировавшаяся в актрису, выбрала очень объемный брючный костюм и томно позировала фотографам вместе с оскароносной коллегой Шарлиз Терон.
Любопытно, что за пределами красной дорожки Гагу поджидал возлюбленный Кристиан Карино, с которым звезда крайне редко появляется на публике. Видимо, для этого вечера пара решила сделать исключение.
Также на гала-ужине и церемонии награждения почетными статуэтками были замечены Кира Найтли, Дженнифер Лопес, Ванесса Хадженс, а также модели Сара Сампайо и плюс-сайз-дива Тесс Холлидей.
Фото: Faye Sadou/AdMedia / Global Look Press, East News
Видео: Youtube.com / Daily Mail