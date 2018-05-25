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Французские актеры представили в Москве комедию «От семьи не убежишь»

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Лоранс Арне и Дэни Бун
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24 мая в Москве состоялась премьера новой французской комедии «От семьи не убежишь».

В кинотеатре «Формула Кино Горизонт» состоялась московская премьера комедии «От семьи не убежишь», главные роли в которой исполнили звезды французского кино Дэни Бун, Лоранс Арне, Валери Боннетон, Пьер Ришар и Франсуа Берлеан.

Картину зрителям лично представили режиссер картины и исполнитель главной роли Дэни Бун, а также актриса Лоранс Арне.

Новая режиссерская работа Дэни Буна в первые недели старта фильма во французском прокате собрала $46 миллионов, что делает ее одной из самых кассовых французских комедий последних 10 лет. По популярности среди зрителей картина приближается к такими фильмам, как «Такси-2» и «1+1».

Фото: пресс-служба

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