Французские актеры представили в Москве комедию «От семьи не убежишь»

Новая режиссерская работа Дэни Буна в первые недели старта фильма во французском прокате собрала $46 миллионов, что делает ее одной из самых кассовых французских комедий последних 10 лет. По популярности среди зрителей картина приближается к такими фильмам, как «Такси-2» и «1+1».

Фото: пресс-служба