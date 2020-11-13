Фото ступней приносят бывшему риелтору по $10 тысяч в месяц

Девушка завела отдельную страничку, где стала публиковать фото своих ступней. Молодой человек не только сдержал свое обещание, но и стал регулярно оплачивать новые кадры ног, а также порекомендовал эту страничку своим знакомым, таким же ценителям женских ножек. «Кому-то из моих поклонников нравится разглядывать мой педикюр, другим — подошву. Некоторые из них покупают мне носки или чулки и просят сделать фото в них», — рассказывает о своем необычном увлечении Дезире. И добавляет, что она берет по 25 долларов (1,9 тысячи рублей) за кадр, также она снимает видеоролики, на которых массирует свои ноги или переобувается в туфли на каблуках. За минутный ролик поклонники платят 100 долларов (7,7 тысячи рублей) и желающих становится все больше. Примечательно, что у 22-летней девушки есть 42-летний возлюбленный, который достаточно спокойно относится как к ее ступням, так и к ее необычному заработку.