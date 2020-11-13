Фото ступней приносят бывшему риелтору по $10 тысяч в месяц
Дезире Гато (Desiree Gato) параллельно со своей основной работой занималась раскруткой своей странички в соцсети и добилась весьма успешных результатов – на девушку подписалось около 1 млн человек, которым понравилась ее непосредственность и обаяние. Так бы и продолжала Дезире раскручивать свой Instgram, пока однажды ей в директ не пришло сообщение от молодого человека, который предложил американке сделку: он платит ей 300 долларов (23,2 тысячи рублей), а девушка отправляет ему 10 снимков, на которых будут изображены только ее ступни и ничего больше. Подумав, Дезире согласилась, передает издание The Mirror. Ведь, по сути, она ничем не рисковала, фото были кадрированы таким образом, что по ним сложно было определить, кому именно принадлежат эти ноги.
Девушка завела отдельную страничку, где стала публиковать фото своих ступней. Молодой человек не только сдержал свое обещание, но и стал регулярно оплачивать новые кадры ног, а также порекомендовал эту страничку своим знакомым, таким же ценителям женских ножек. «Кому-то из моих поклонников нравится разглядывать мой педикюр, другим — подошву. Некоторые из них покупают мне носки или чулки и просят сделать фото в них», — рассказывает о своем необычном увлечении Дезире. И добавляет, что она берет по 25 долларов (1,9 тысячи рублей) за кадр, также она снимает видеоролики, на которых массирует свои ноги или переобувается в туфли на каблуках. За минутный ролик поклонники платят 100 долларов (7,7 тысячи рублей) и желающих становится все больше. Примечательно, что у 22-летней девушки есть 42-летний возлюбленный, который достаточно спокойно относится как к ее ступням, так и к ее необычному заработку.
Фото: instagram.com/desygato
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