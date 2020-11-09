Фото со съемок Земфиры, Пугачевой и не только: что вас ждет на выставке автора звездных клипов

Например, клип Земфиры, снятый в 2001 году, шокировал Константина Эрнста своей откровенностью, не прошел цензуру телеканала и особым образом переделывался. Диана Арбенина для съемок в клипе «Этонемне» перекрасилась по совету режиссера - и в результате так и осталась блондинкой. А Алла Пугачева так любит снимать клипы у Ирины Мироновой, что в Сети режиссера прозвали «любимым клипмейкером Примадонны» – вместе они сняли музыкальный фильм по заказу Первого канала «Сказки про любовь».

Особенной частью экспозиции станут киносъемочное оборудование и инсталляции видеотехники, которые отразят эволюцию индустрии с 2000 по 2020 годы – от 35 мм и видеокассет до смартфона и VR-технологий. Посетители выставки смогут увидеть процесс этой эволюции в линейной последовательности. В частности, видео для Полины Гагариной «Morning» стало первым официальным клипом в России, снятым на мобильный телефон.

Кроме того, в рамках экспозиции состоятся авторские экскурсии и творческие встречи с Ириной Мироновой. В декабре 2020 посетители выставки I’MIRONOVA music video monster станут первыми зрителями серии арт-фильмов «Девушки и яйца» (с участием Дианы Арбениной, Марии Мироновой, Аллы Сигаловой и других).

19 ноября в 20.00 в ЦСИ М’АРС состоится открытие экспозиции I’MIRONOVA music video monster. Приглашенным гостям и представителям СМИ покажут документальный фильм «MADAM MIRONOVAproduction» режиссера Никиты Горелкина.