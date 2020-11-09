Фото со съемок Земфиры, Пугачевой и не только: что вас ждет на выставке автора звездных клипов
Фото: instagram.com/@irinamironovamain
Основу выставки составят фотографии из личного архива режиссера Ирины Мироновой, сделанные на съемочных площадках в период с 2000 по 2020 годы.
Помимо фотографий на выставке будут представлены бэкстейджи самых знаковых клипов прошедшего 20-летия: «Трафик» Земфиры, «Будь или не будь» и «Все ушли в осень» Аллы Пугачевой, «Забрали в армию» и «Безвоздушная тревога «Би-2», «Этонемне» Дианы Арбениной, «Ветром стать», «Знаешь ли ты» и «Мой рай» MaкSим, «Уличные псы» Децла, «Петербург-Ленинград» тандема Бориса Моисеева и Людмилы Гурченко. В этом же ряду стоят заставки для ребрендинга телеканала Муз-ТВ (проект «35 звезд на 35 мм»), в котором снимались «Сплин», Дельфин, Вячеслав Бутусов, Владимир Пресняков, Линда, Николай Басков, Олег Газманов и другие артисты. Аудиогид к выставке, записанный Ириной Мироновой, расскажет историю создания культовых клипов из первых уст.
Например, клип Земфиры, снятый в 2001 году, шокировал Константина Эрнста своей откровенностью, не прошел цензуру телеканала и особым образом переделывался. Диана Арбенина для съемок в клипе «Этонемне» перекрасилась по совету режиссера - и в результате так и осталась блондинкой. А Алла Пугачева так любит снимать клипы у Ирины Мироновой, что в Сети режиссера прозвали «любимым клипмейкером Примадонны» – вместе они сняли музыкальный фильм по заказу Первого канала «Сказки про любовь».
Особенной частью экспозиции станут киносъемочное оборудование и инсталляции видеотехники, которые отразят эволюцию индустрии с 2000 по 2020 годы – от 35 мм и видеокассет до смартфона и VR-технологий. Посетители выставки смогут увидеть процесс этой эволюции в линейной последовательности. В частности, видео для Полины Гагариной «Morning» стало первым официальным клипом в России, снятым на мобильный телефон.
Кроме того, в рамках экспозиции состоятся авторские экскурсии и творческие встречи с Ириной Мироновой. В декабре 2020 посетители выставки I’MIRONOVA music video monster станут первыми зрителями серии арт-фильмов «Девушки и яйца» (с участием Дианы Арбениной, Марии Мироновой, Аллы Сигаловой и других).
19 ноября в 20.00 в ЦСИ М’АРС состоится открытие экспозиции I’MIRONOVA music video monster. Приглашенным гостям и представителям СМИ покажут документальный фильм «MADAM MIRONOVAproduction» режиссера Никиты Горелкина.
Фото: пресс-служба, instagram.com/@irinamironovamain
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