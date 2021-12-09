Фонд Оксаны Федоровой собрал деньги на развитие проекта «Моя Россия: музыкальное путешествие»

Президент благотворительного фонда, обладательница титула «Мисс Вселенная», телеведущая, певица Оксана Федорова представила проект, отметив, что во все времена музыка была языком, объединяющим людей. «Культура формирует национальную идентичность, и главное направление в работе Фонда — привлечение широкой аудитории, в первую очередь детей и молодежи к изучению основ национальной культуры», — отметила она во время Второго Русского благотворительного бала.

В торжественный вечер состоялась благотворительная лотерея и аукцион, на которых собрали 115 тысяч рублей. В розыгрыше благотворительных лотов участвовали телеведущая Вера Красова и музыкант и шоумен Валентин Форостяный, актриса Елена Захарова и телеведущий Артур Цветков.

Ведущими аукциона стали народный артист России Александр Олешко и Анастасия Вербицкая. Во время бала гости научились основным правилам бальных танцев, танцевали и оценивали новую коллекцию роскошных платьев от дизайнера Naz Maer.

Перед гостями выступили Анжелика Агурбаш, Ирина Ортман и группа «Тутси», Максима Завидия.

Директор фонда Татьяна Иванова отметила, что собранные средства станут основой для формирования стипендиального фонда, из которого в 2022 году оформят стипендии и гранты для юных музыкантов и музыкальных учреждений проекта «Моя Россия: музыкальное путешествие».

Бал организовала компания «Центр развития Инновационных проектов». Партнерами бала стали компания Ferrero Rocher, клиника Zaffiro Clinic, цветочная мастерская Futurum, модный дом Naz Maer, театр «Геликон Опера», студия Анастасии Маслаковой.

Информационные партнеры: портал Passion.ru, журнал Moda topical, Центральная служба новостей, журнал «Мелон Рич», «Образ жизни. Москва», UnaPersona.ru, Портал Life in Style, АртМосковия, «Московская благотворительность».