Филипп Киркоров устроил грандиозный концерт в рамках музыкального фестиваля в Абу-Даби

Несмотря на то, что Филипп Киркоров провел в Абу-Даби не так много времени, ему некогда было скучать. Певец посетил знаменитый ресторан Nysr-Et шеф-повара Нусрете Кегчи, а также Парк аттракционов Феррари. По признанию артиста, после 50 лет жизнь только начинается: «Я думал, что после пятидесяти мне будет сложно прокатиться на аттракционах со скоростью света. Но, оказывается, жизнь после 50-ти только начинается. Мне всегда импонировали адреналин и скорость». Кроме того, Филипп Бедросович заглянул к своему любимому режиссеру Франко Драгоне на шоу La Perle: «Я не мог не посетить одну из самых грандиозных работ Драгоне и в очередной раз не восхититься талантом одного из величайших режиссеров нашего времени и размахом шоу». Отметим, что Франко Драгоне является автором постановки шоу «Я», которое представляет Киркоров.

Напомним, ежедневно с 31 декабря 2018 года по 8 января 2019 года в Абу-Даби пройдут по два концерта популярных российских исполнителей. Накануне, 4 января, посетители Saadyiat Beach Club получили возможность послушать зажигательный дуэт #2МАШИ и певицу Елку.