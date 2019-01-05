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Филипп Киркоров устроил грандиозный концерт в рамках музыкального фестиваля в Абу-Даби

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Филипп Киркоров

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Популярный певец признался, что ради выступления на Russian Music Festival на несколько дней перенес отпуск с семьей.

Четвертый день музыкального фестиваля с «говорящим» названием Russian Music Festival запомнится зрителям грандиозным концертом Филиппа Киркорова. Сольный концерт поп-короля состоялся в самом роскошном отеле Абу-Даби – Emirates Palace Hotel. «Когда мне поступило приглашение украсить этот фестиваль, я с большим удовольствием согласился. 1 января я должен был далеко улететь со своей семьей. Но подумал, ничего, на 4 дня задержусь. Подвести своих партнеров и друзей – Русскую Медиагруппу – я не могу. Но уже с завтрашнего дня меня никто не найдет! Мои каникулы продлятся месяц с лишним, и я их заслужил», — рассказал Филипп Бедросович журналистам.

Несмотря на то, что Филипп Киркоров провел в Абу-Даби не так много времени, ему некогда было скучать. Певец посетил знаменитый ресторан Nysr-Et шеф-повара Нусрете Кегчи, а также Парк аттракционов Феррари. По признанию артиста, после 50 лет жизнь только начинается: «Я думал, что после пятидесяти мне будет сложно прокатиться на аттракционах со скоростью света. Но, оказывается, жизнь после 50-ти только начинается. Мне всегда импонировали адреналин и скорость». Кроме того, Филипп Бедросович заглянул к своему любимому режиссеру Франко Драгоне на шоу La Perle: «Я не мог не посетить одну из самых грандиозных работ Драгоне и в очередной раз не восхититься талантом одного из величайших режиссеров нашего времени и размахом шоу». Отметим, что Франко Драгоне является автором постановки шоу «Я», которое представляет Киркоров.

Напомним, ежедневно с 31 декабря 2018 года по 8 января 2019 года в Абу-Даби пройдут по два концерта популярных российских исполнителей. Накануне, 4 января, посетители Saadyiat Beach Club получили возможность послушать зажигательный дуэт #2МАШИ и певицу Елку.

Елка

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Текст: Наталья Емельянова

Фото: пресс-служба

Видео: instagram

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