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Филипп Киркоров, Николай Басков и другие звезды оценили фильм «Ночная смена»

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Филипп Киркоров

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Накануне состоялся закрытый премьерный показ новой киноленты.

16 июня в Vegas Крокус Сити состоялась закрытая премьера фильма «Ночная смена». Первым зрителям ленту представили Владимир Яглыч, Наталья Бардо, Валентина Мазунина., Анна Михайловская, а также Марюс Вайсберг и Эмин Агаларов, выступивший продюсером комедии. Среди гостей премьерного показа были замечены Филипп Киркоров, Николай Басков, Константин Андрикопулос, Сергей Кожевников в семьей, Сергей Филин, Михаил Галустян, Анжелика Агурбаш, Катя Лель, Анастасия Гребенкина, Денис Клявер с супругой, Эвелина Бледанс, Наталья Бочкарева, Дарья Сагалова, Леонид Барац, Наталья Лесниковская, Марина Федункив, Дарья Пынзарь, Ростислав Хаит, Анастасия Задорожная.

Эмин Агаларов, Владимир Яглыч, Марюс Вайсберг, Наталья Бардо. Анна Михайловская, Елена Валюшкина

По сюжету картины, Макс (Владимир Яглыч) теряет работу на заводе и, чтобы прокормить семью, вынужден согласиться на неожиданное предложение бывшей одноклассницы – поработать стриптизером. Скрывая новую профессию от жены Ани, Макс попадает в массу удивительных и нелепых ситуаций и в итоге теряет доверие любимой женщины. Стремясь вернуть мир и гармонию в семью, он обращается за помощью к коллегам из стрип-клуба, что и вовсе приводит к веселому хаосу...

В широкий прокат «Ночная смена» выходит 21 июня.

Фото: пресс-служба

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