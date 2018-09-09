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Филипп Киркоров и Николай Басков устроили жаркое шоу на «Новой волне»

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Сергей Лазарев

Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru
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Певцы представили первый совместный хит «Ибица».

Пятый день Международного конкурса молодых исполнителей «Новая волна — 2018» запомнится зрителям благодаря яркому шоу, которое устроили на сцене New Wave Hall перед началом конкурсных выступлений Филипп Киркоров и Николай Басков. Певцы представили на суд зрителям хит «Ибица», клип на который за первые сутки набрал более миллиона просмотров на YouTube.

День премьер на «Новой волне» не обошелся без Димы Биланы и певицы Polina с хитом «Пьяная любовь», Сергея Лазарева с песней «Шепотом», Тимати и Егора Крида с песней «Где ты, где я» и Анжелики Варум с песней «Минус 20».

Анжелика Варум

По уже сложившейся традиции перед началом концерта звезды продефилировали по красной дорожке, продемонстрировав лучшие наряды. Алсу вышла в строгом черном костюме, а Ани Лорак примерила образ кинодивы 20-х годов, надев черное платье с высоким разрезом и уложив волосы в стиле Гэтсби.

Ани Лорак

Конкурсная часть пятого дня завершилась подведением итогов. По результатам напряженных соревнований победителем Международного конкурса молодых исполнителей «Новая волна-2018» стал российский певец Дан Розин, набравший 298 баллов. Всего на один балл от первого места отстали победительница «Голоса-5» Дарья Антонюк и армянский исполнитель Геворг Арутюнян, в итоге разделившие второе место. Третье место заняла греческая певица Demy c 295 баллами.

Фото и видео: Екатерина Ширинкина/Passion.ru

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