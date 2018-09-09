Филипп Киркоров и Николай Басков устроили жаркое шоу на «Новой волне»

День премьер на «Новой волне» не обошелся без Димы Биланы и певицы Polina с хитом «Пьяная любовь», Сергея Лазарева с песней «Шепотом», Тимати и Егора Крида с песней «Где ты, где я» и Анжелики Варум с песней «Минус 20».