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Филипп Киркоров, Анжелика Агурбаш и другие звезды на показе Оксаны Федоровой в рамках MBFW Russia

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Филипп Киркоров

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru
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Очередной сезон Mercedes-Benz Fashion Week Russia в разгаре.

Не все знают, что помимо своей должности директора Музея моды, Оксана Федорова является еще и дизайнером собственного бренда. 2 апреля экс-«Мисс Вселенная» представила в Манеже новую осенне-зимнюю коллекцию, получившую название «Преображение».

По традиции в основу коллекции легли вещи, идеально подходящие для современных деловых женщин: брючные костюмы, рубашки и блузы, платья и юбки, которые легко можно надеть и вечером — в этом сезоне Оксана предлагает украсить образ… оригинальным кокошником и яркими перчатками в тон.

Новую коллекцию Федоровой высоко оценили звездные гости, среди которых было немало ее давних друзей. На показе были замечены Филипп Киркоров, Татьяна Котова, Армен Ерицян, Анжелика Агурбаш и Анетта Орлова.

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Текст: Мария Мельникова

Фото: Екатерина Ширинкина / Passion.ru

Видео: Instagram

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