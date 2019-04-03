Филипп Киркоров, Анжелика Агурбаш и другие звезды на показе Оксаны Федоровой в рамках MBFW Russia

Не все знают, что помимо своей должности директора Музея моды, Оксана Федорова является еще и дизайнером собственного бренда. 2 апреля экс-«Мисс Вселенная» представила в Манеже новую осенне-зимнюю коллекцию, получившую название «Преображение».

По традиции в основу коллекции легли вещи, идеально подходящие для современных деловых женщин: брючные костюмы, рубашки и блузы, платья и юбки, которые легко можно надеть и вечером — в этом сезоне Оксана предлагает украсить образ… оригинальным кокошником и яркими перчатками в тон.