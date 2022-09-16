Филипп Киркоров, Алсу и другие звезды отметили новый учебный год в Академии Игоря Крутого

В середине сентября Академия Игоря Крутого отпраздновала не только начало учебного года, но и открытие нового здания в самом центре Москвы. Радость праздника вместе со студентами и педагогами разделили и российские звезды: основатель Академии композитор Игорь Крутой, Филипп Киркоров, Алсу, Хабиб, Сергей Ашихмин, Ваня Дмитриенко с фигуристкой Камилой Валиевой, артистка Елена Борщева с дочкой, телеведущая Липа Тетерич с детьми, блогер Ирина Акопян и другие.

Сотрудники Академии рассказали гостям мероприятия об учебной деятельности и образовательных программах, провели экскурсию по аудиториям, а также предложили желающим попробовать свои силы в вокальном и музыкальном искусстве, пройдя прослушивание с профессиональными экспертами.

Вот уже 7 лет Академия современного российского композитора Игоря Крутого помогает подрастающему поколению открывать и приумножать свои таланты, развивать способности и находить себя. Профессиональная команда сотрудничает с известными ТВ-каналами, концертными площадками и фестивалями, а также выступает в качестве учредителя собственных проектов - Международный конкурс молодых исполнителей «Детская Новая Волна», ТВ-проектов «Битва Талантов» и «Рождественская Песенка Года», Всероссийского благотворительного фестиваля «Добрая Волна».