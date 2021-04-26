Филипп Киркоров, Александр Петров и другие звезды на премьере фильма «Человек божий»
Фото: Пресс-служба
25 апреля в рамках ММКФ-2021 показали байопик о жизни православного святого Нектария Эгинского. Фильм российским представили режиссер и сценарист Елена Попович, продюсер Александрос Поттер и российские актеры (одни из немногих в фильме) – Александр Петров и 9-летняя Вера Муратова.
Гостями премьеры стали Филипп Киркоров, Анна Банщикова, Милош Бикович (он входит в состав жюри), Сергей Бурунов и другие известные личности.
Филипп Киркоров и Александр Петров для премьеры выбрали полурокерске образы. Король поп-музыки наделстильный жакет, «рваные» джинсы и кроссовки, етественно, со стразами, Александр Петров был в кожаной куртке, черных простых брюках и черных же грубых ботинках.
Сценарист и режиссер фильма Елена Попович на премьере появилась в лаконичном образе. Елена, которая может похвастаться идеальной фигурой, надела «стальную» водолазку, юбку сложного кроя в тон и черные туфли.
Фото: Пресс-служба
Жизнерадостный Сергей Бурунов позировал в спортивном образе: в кроссовках, стильных трико, свитшоте и куртке с еховым воротником.
Фото: Пресс-служба
Фильм «Человек божий» рассказывает об испытаниях, выпавших на долю одного из наиболее почитаемых православных святых Нектария Эгинского. Он до конца оставался верным своим принципам, вдохновляя людей.
«Для меня этот фильм важен, и я уверена, что он будет интересен широкой аудитории, не только верующим людям, ведь он прежде всего о правде. Это история о человеке, о гонениях, которые обрушились на него за то, во что он верил. У нас собралась интернациональная команда, разные актерские школы и актеры: Арис Серветалис, Александр Петров и Микки Рурк. Мы учились друг у друга каждое мгновение на площадке», — рассказала о работе над картиной Елена Попович.
«Это мой первый опыт работы на английском языке, сначала было непросто, ведь мы думаем на русском, но поддержка всей команды рассеяла все сложности, и я рад, что мой первый опыт съемок на иностранном языке начался с этого фильма», — поделился эмоциями Александр Петров.
Фото и видео: пресс-служба ММКФ
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram