Филипп Киркоров, Александр Петров и другие звезды на премьере фильма «Человек божий»

25 апреля в рамках ММКФ-2021 показали байопик о жизни православного святого Нектария Эгинского. Фильм российским представили режиссер и сценарист Елена Попович, продюсер Александрос Поттер и российские актеры (одни из немногих в фильме) – Александр Петров и 9-летняя Вера Муратова.

Гостями премьеры стали Филипп Киркоров, Анна Банщикова, Милош Бикович (он входит в состав жюри), Сергей Бурунов и другие известные личности.

Филипп Киркоров и Александр Петров для премьеры выбрали полурокерске образы. Король поп-музыки наделстильный жакет, «рваные» джинсы и кроссовки, етественно, со стразами, Александр Петров был в кожаной куртке, черных простых брюках и черных же грубых ботинках.

Сценарист и режиссер фильма Елена Попович на премьере появилась в лаконичном образе. Елена, которая может похвастаться идеальной фигурой, надела «стальную» водолазку, юбку сложного кроя в тон и черные туфли.