logo
logo
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Фигуристы Роман Костомаров, Оксана Домнина, Татьяна Волосожар вывели подросших детей в свет на елку в «Москвариуме»

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
1 / 13

Оксана Домнина и Роман Костомаров, Татьяна Волосожар с детьми

Arrows-left
Arrows-right
Reload
На днях в «Москвариуме» на ВДНХ состоялась премьера уникального водного шоу «Вокруг света за Новый год».

Морские животные, яркие номера, музыкальные хиты, красочные декорации, авторские костюмы, 5D-эффекты и масштабные видеопроекции — все это сделало мюзикл «Вокруг света за Новый год» в «Москвариуме» одним из главных событий новогодней столицы. Закрытый показ, прошедший на днях, посетило множество знаменитостей — разумеется, многие из них пришли с детьми.

Давние друзья — супруги Роман Костомаров и Оксана Домнина, а также олимпийская чемпионка Татьяна Волосожар — с удовольствием позировали фотографам вместе и с детьми. «Кульминация всего шоу, конечно же, косатки. Они каждый раз производят такое впечатление, как будто вы их никогда до этого не видели. Это действительно могучие животные, от которых исходит невероятная энергетика», — поделился впечатлениями Роман.

Помимо фигуристов, первыми шоу оценили Валерия Гай Германика с дочками, Ирина Безрукова, Константин Хабенский, Мария Малиновская с мамой и сыном, Дарья Мороз с дочками и другие знаменистости.

Впервые на одной площадке вместе с морскими животными выступили воздушные гимнасты, акробаты, певцы, танцоры, музыканты, синхронистки и фигуристы — более сотни артистов разных жанров. Все цирковые артисты выполняли сложнейшие трюки без страховки, в том числе на высоте 10 метров над зрительным залом и водной чашей. Всего в период новогодних праздников и не только в «Москвариуме» пройдет более 60 показов шоу, которые продлятся до 20 января.

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!

Текст: Мария Мельникова

Фото: пресс-служба

Видео: Instagram

Выбор редакции
Загрузка...
Гороскоп
Загрузка...
Обсуждаемое
СМИ: Ксения Собчак разводится с Максимом Виторганом из-за Константина Богомолова
«Лучше не есть, чем ходить морщинистой»: Елена Малышева призналась, что с 37 лет делает «уколы красоты»
35-летний Прохор Шаляпин и 40-летняя Виталина Цымбалюк-Романовская решили пожениться
Наталья Ионова о пикантных фото: «Я красивая раскрепощенная женщина»
«Это же самая красивая женщина России»: Гела Месхи рассказал, за что его родители особенно любят Екатерину Климову
«Как всегда шикарная»: поклонники Наташи Королевой обсуждают новое видео с Аллой Пугачевой