Фигуристы Роман Костомаров, Оксана Домнина, Татьяна Волосожар вывели подросших детей в свет на елку в «Москвариуме»

Морские животные, яркие номера, музыкальные хиты, красочные декорации, авторские костюмы, 5D-эффекты и масштабные видеопроекции — все это сделало мюзикл «Вокруг света за Новый год» в «Москвариуме» одним из главных событий новогодней столицы. Закрытый показ, прошедший на днях, посетило множество знаменитостей — разумеется, многие из них пришли с детьми.

Давние друзья — супруги Роман Костомаров и Оксана Домнина, а также олимпийская чемпионка Татьяна Волосожар — с удовольствием позировали фотографам вместе и с детьми. «Кульминация всего шоу, конечно же, косатки. Они каждый раз производят такое впечатление, как будто вы их никогда до этого не видели. Это действительно могучие животные, от которых исходит невероятная энергетика», — поделился впечатлениями Роман.