Фигуристы Роман Костомаров, Оксана Домнина, Татьяна Волосожар вывели подросших детей в свет на елку в «Москвариуме»

Морские животные, яркие номера, музыкальные хиты, красочные декорации, авторские костюмы, 5D-эффекты и масштабные видеопроекции — все это сделало мюзикл «Вокруг света за Новый год» в «Москвариуме» одним из главных событий новогодней столицы. Закрытый показ, прошедший на днях, посетило множество знаменитостей — разумеется, многие из них пришли с детьми.
Давние друзья — супруги Роман Костомаров и Оксана Домнина, а также олимпийская чемпионка Татьяна Волосожар — с удовольствием позировали фотографам вместе и с детьми. «Кульминация всего шоу, конечно же, косатки. Они каждый раз производят такое впечатление, как будто вы их никогда до этого не видели. Это действительно могучие животные, от которых исходит невероятная энергетика», — поделился впечатлениями Роман.
Помимо фигуристов, первыми шоу оценили Валерия Гай Германика с дочками, Ирина Безрукова, Константин Хабенский, Мария Малиновская с мамой и сыном, Дарья Мороз с дочками и другие знаменистости.
Впервые на одной площадке вместе с морскими животными выступили воздушные гимнасты, акробаты, певцы, танцоры, музыканты, синхронистки и фигуристы — более сотни артистов разных жанров. Все цирковые артисты выполняли сложнейшие трюки без страховки, в том числе на высоте 10 метров над зрительным залом и водной чашей. Всего в период новогодних праздников и не только в «Москвариуме» пройдет более 60 показов шоу, которые продлятся до 20 января.
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Текст: Мария Мельникова
Фото: пресс-служба
Видео: Instagram