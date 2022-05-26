Федорова, Захарова, Вербицкая и другие звезды на шоу-спектакле «Kings of the dance»

«Kings of the dance» — это истории успеха, любви, достижений, взлетов и падений. Режиссером спектакля стал выдающийся танцор современности, многократный чемпион мира и Европы по бальным танцам Арсен Агамалян. Специальными гостями вечера стали очаровательная Мариам Мерабова, а также зажигательная битбокс-группа CoffeetimeBand. Свое шоу представили и барабанщики Vasiliev Groove.

Среди гостей, которые пришли насладиться шоу-спектаклем «Kings of the dance», были: Оксана Федорова, Екатерина Одинцова, Николай Ремчуков, Лариса Вербицкая, Анна Пескова с Дмитрием Пристансковым, Анастасия Гребенкина, Ольга и Анасасия Ламберти, Нина Шацкая, Елена Захарова, Елена Дудина, Антон Азаров, Алексей Марков, Ольга Рудыка, Юлия Прокип и другие.

«Бальные танцы — наша с Димой стихия. Мы каждый год посещаем чемпионаты мира и Европы по бальным танцам, поскольку Дима профессионально занимался спортивно-бальным танцем, и я сама очень люблю этот вид спорта. А еще с танцами нас связывает особая история: на паркете Кремля Дима сделал мне предложение руки и сердца. Это произошло прямо во время танца: мы вальсировали, Дима сделал па, что-то достал из кармана пиджака, протянул мне руку, а там… кольцо. Поэтому мы фактически соединились с Димой в бальных танцах», — прокомментировала Анна Пескова.

«Спектакль “Короли танца” я посетила уже во второй раз, а первый раз увидела его на премьере. Хочу сказать, что танец — это уникальное явление, которое каждый раз ты смотришь как будто впервые. От этого спектакля у меня осталось впечатление такое же сильное, как и на премьере, но все-таки оно иное. В чем причина метаморфозы? Может быть, потому что танцоры не выходят в одинаковых нарядах: все костюмы этого спектакля полностью отличались от тех, что были на премьере. Может быть, было совершенно другое настроение. А может быть, у танца живая душа, которая каждый раз показывает нам свою новую сторону», — добавила Екатерина Одинцова.