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Федорова пригласила Бледанс, Захарову, Агурбаш и других звезд на благотворительный гала-ужин

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Оксана Федорова и Анжелика Агурбаш

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На днях в московском ресторане Insight состоялся закрытый ужин-концерт в поддержку благотворительного фонда Оксаны Федоровой «Спешите делать добро!».

Главным событием мероприятия стал благотворительный аукцион, на котором были представлены эксклюзивные лоты и предметы из личных коллекций звезд. Открыл аукцион оренбургский платок Оксаны Федоровой, который приобрел за 35 тысяч рублей телеведущий Леонид Закошанский. А самыми дорогими лотами стали предметы искусства — картина художника Степана Мянника и фотокартина со съемок кинофильма Андрея Звягинцева «Левиафан».

По итогам аукциона была собрана сумма в 590 тысяч рублей, которые фонд «Спешите делать добро!» направит на оплату курсов реабилитации для двух маленьких подопечных.

Также благотворительный ужин дал старт проекту #ЕшьИпомогай, в рамках которого 20% с каждой продажи из специального меню ресторана будет направляться в фонд Оксаны Федоровой.

В мероприятии приняли участие Регина Мянник, Инна Гинкевич, Андрей Звягинцев с супругой Анной Матвеевой, Согдиана, Дарья Повереннова, Елена Захарова, Эвелина Бледанс, Анжелика Агурбаш и многие другие звезды.

Фото: Евгений Смирнов / пресс-служба

Видео: Instagram

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