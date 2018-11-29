Федорова пригласила Бледанс, Захарову, Агурбаш и других звезд на благотворительный гала-ужин

Главным событием мероприятия стал благотворительный аукцион, на котором были представлены эксклюзивные лоты и предметы из личных коллекций звезд. Открыл аукцион оренбургский платок Оксаны Федоровой, который приобрел за 35 тысяч рублей телеведущий Леонид Закошанский. А самыми дорогими лотами стали предметы искусства — картина художника Степана Мянника и фотокартина со съемок кинофильма Андрея Звягинцева «Левиафан».
По итогам аукциона была собрана сумма в 590 тысяч рублей, которые фонд «Спешите делать добро!» направит на оплату курсов реабилитации для двух маленьких подопечных.
Также благотворительный ужин дал старт проекту #ЕшьИпомогай, в рамках которого 20% с каждой продажи из специального меню ресторана будет направляться в фонд Оксаны Федоровой.
В мероприятии приняли участие Регина Мянник, Инна Гинкевич, Андрей Звягинцев с супругой Анной Матвеевой, Согдиана, Дарья Повереннова, Елена Захарова, Эвелина Бледанс, Анжелика Агурбаш и многие другие звезды.
Фото: Евгений Смирнов / пресс-служба
Видео: Instagram