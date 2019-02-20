Федорова, Газманов, Зара и другие звезды на торжественном ужине Федерации конного спорта России

19 февраля в рамках Международной Ассамблеи судей по выездке в Москве Федерация конного спорта России провела торжественный ужин в особняке Смирнова в центре столицы. Гости прямо с порога попадали в настоящую зимнюю сказку: залы были щедро декорированы «льдинками» кристаллов и алыми розами.

«Международный семинар судей по выездке — большое событие для нашей страны. Мне кажется, что после проведения Олимпиады в Сочи и чемпионата мира по футболу мы должны держать высокую планку, и это нам удается. Теперь мир знает, что все события международного уровня в России проходят на самом высоком уровне», — так прокомментировала мероприятие певица Зара.