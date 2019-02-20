Федорова, Газманов, Зара и другие звезды на торжественном ужине Федерации конного спорта России

19 февраля в рамках Международной Ассамблеи судей по выездке в Москве Федерация конного спорта России провела торжественный ужин в особняке Смирнова в центре столицы. Гости прямо с порога попадали в настоящую зимнюю сказку: залы были щедро декорированы «льдинками» кристаллов и алыми розами.
«Международный семинар судей по выездке — большое событие для нашей страны. Мне кажется, что после проведения Олимпиады в Сочи и чемпионата мира по футболу мы должны держать высокую планку, и это нам удается. Теперь мир знает, что все события международного уровня в России проходят на самом высоком уровне», — так прокомментировала мероприятие певица Зара.
Фотографам в залах особняка позировали Оксана Федорова, Алла Вербер, Илья Бачурин с дочерью, Олег Газманов, Маргарита Мамун с женихом Александром Сухоруковым, Полина Аскери и Борис Белоцерковский, Галина Юдашкина и Петр Максаков, Владимир Кожин и Олеся Бословяк, Екатерина Одинцова и другие знаменитости.
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Текст: Мария Мельникова
Фото: пресс-служба
Видео: Instagram