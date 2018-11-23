Федор Бондарчук представил свой новый сериал на закрытом показе

Долгожданная премьера сериала «Год культуры» вызвала колоссальный интерес у поклонников, блогеров и представителей СМИ и собрала в отеле Ritz-Carlton множество самых популярных знаменитостей.

На красной дорожке появились не только исполнители главных ролей — Федор Бондарчук (кстати, без возлюбленной Паулины Андреевой), Александр Лыков, Риналь Мухаметов, Мария Ахметзянова, — но и другие звезды, среди которых Тимати, Анна Хилькевич, Тимур Батрутдинов, Мигель, Леля Баранова, Марина Кравец.

Сюжет комедии придуман на злобу дня: как обычно и происходит в нашей стране, жизнь московского чиновника поменялась в один миг. Он направляется из столицы в провинциальный Верхнеямск, чтобы помочь вывести местный вуз в рейтинг лучших в России. «Наш сериал в первую очередь художественное произведение. Сатирическая комедия — жанр редкий и не всегда точный. А наше высказывание, как мне кажется, точное. Я думаю, оно может попасть в сердце, в душу и ум зрителей», — заявил на премьере Федор Бондарчук.