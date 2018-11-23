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Федор Бондарчук представил свой новый сериал на закрытом показе

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Федор Бондарчук

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22 ноября в московском отеле Ritz Carlton телеканал ТНТ Premier показал первую серию нового комедийного сериала «Год культуры» с Федором Бондарчуком в главной роли.

Долгожданная премьера сериала «Год культуры» вызвала колоссальный интерес у поклонников, блогеров и представителей СМИ и собрала в отеле Ritz-Carlton множество самых популярных знаменитостей.

На красной дорожке появились не только исполнители главных ролей — Федор Бондарчук (кстати, без возлюбленной Паулины Андреевой), Александр Лыков, Риналь Мухаметов, Мария Ахметзянова, — но и другие звезды, среди которых Тимати, Анна Хилькевич, Тимур Батрутдинов, Мигель, Леля Баранова, Марина Кравец.

Сюжет комедии придуман на злобу дня: как обычно и происходит в нашей стране, жизнь московского чиновника поменялась в один миг. Он направляется из столицы в провинциальный Верхнеямск, чтобы помочь вывести местный вуз в рейтинг лучших в России. «Наш сериал в первую очередь художественное произведение. Сатирическая комедия — жанр редкий и не всегда точный. А наше высказывание, как мне кажется, точное. Я думаю, оно может попасть в сердце, в душу и ум зрителей», — заявил на премьере Федор Бондарчук.

Первая серия уже сейчас доступна для просмотра в Сети. Новые эпизоды «Года культуры» будут еженедельно появляться на платформе ТНТ Premier по четвергам.

Фото: пресс-служба

Видео: Youtube.com / Телеканал ТНТ

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