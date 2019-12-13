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Федор Бондарчук, Паулина Андреева, Светлана Ходченкова и другие звезды на новогоднем балу Black & White Gala

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Федор Бондарчук и Паулина Андреева

Фото: Пресс-служба

Звезды собрались на стильной черно-белой вечеринке.

В четверг, 12 декабря, в отеле «Метрополь» состоялся «Black & White Gala. New Year's Eve» — новогодний бал, организованный журналом Harper's Bazaar. Гостями вечера стали Паулина Андреева и Федор Бондарчук, Светлана Ходченкова, Анна Чиповская, Рената Литвинова, Светлана Бондарчук, Надежда Оболенцева, Оксана Лаврентьева, Яна Рудковская, Александр Терехов, Ксения Чилингарова и другие знаменитости.

Федор Бондарчук и Паулина Андреева

Фото: Пресс-служба

Идею мероприятия организаторы подчерпнули в истории журнала. 28 ноября 1966 года прошел первый черно-белый бал Трумена Капоте — писателя и контрибьютора американского Harper’s Bazaar. Тщательное редактирование списка гостей привело к тому, что Капоте «обрел 500 друзей и 15 тысяч врагов». В случае «Black & White Gala. New Year's Eve» речь идет только о друзьях: именно в их компании Harper's Bazaar и Bvlgari провели генеральную репетицию новогодней ночи. Как и в прошлом году, на мероприятии действовал строгий дресс-код, заявленный в названии, а дополнительную интригу создавали маски, в которых гости появлялись в отеле.

Тема этого года — итальянское кино и великие режиссеры в диапазоне от классиков Феллини, Бертолуччи и Антониони до нашего современника Соррентино. Под эгидой мероприятия Алексей Киселев создал серию мини-фильмов по мотивам «Миллионерши», «Великой красоты», «Малены», «Молодого папы». Главные роли в них исполнили Светлана Ходченкова, Аня Чиповская, Егор Корешков, Сергей Бондарчук и другие знаменитости.

Светлана Ходченкова

Фото: Пресс-служба

Сюрпризом для гостей стало музыкальное сопровождение: Анна Чиповская при участии оркестра под управлением композитора Бориса Фрумкина, а также англичане из пати-бэнда The Fly Boyz и группа «Саботаж» исполнили джазовые хиты.

Фото: пресс-служба

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