Федор Бондарчук, Паулина Андреева, Светлана Ходченкова и другие звезды на новогоднем балу Black & White Gala

Идею мероприятия организаторы подчерпнули в истории журнала. 28 ноября 1966 года прошел первый черно-белый бал Трумена Капоте — писателя и контрибьютора американского Harper’s Bazaar. Тщательное редактирование списка гостей привело к тому, что Капоте «обрел 500 друзей и 15 тысяч врагов». В случае «Black & White Gala. New Year's Eve» речь идет только о друзьях: именно в их компании Harper's Bazaar и Bvlgari провели генеральную репетицию новогодней ночи. Как и в прошлом году, на мероприятии действовал строгий дресс-код, заявленный в названии, а дополнительную интригу создавали маски, в которых гости появлялись в отеле.

Тема этого года — итальянское кино и великие режиссеры в диапазоне от классиков Феллини, Бертолуччи и Антониони до нашего современника Соррентино. Под эгидой мероприятия Алексей Киселев создал серию мини-фильмов по мотивам «Миллионерши», «Великой красоты», «Малены», «Молодого папы». Главные роли в них исполнили Светлана Ходченкова, Аня Чиповская, Егор Корешков, Сергей Бондарчук и другие знаменитости.