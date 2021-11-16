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Фаннинг — в топе-цепи, Хадсон — в платье из «золотого песка» и другие звезды на премии InStyle

Ночью с 15 на 16 ноября 2021 года в Калифорнии состоялось шестое вручение InStyle Awards. Ежегодно премию получают самые стильные персоны мира моды, шоу-бизнеса и спорта. В 2020-м мероприятие отменили из-за пандемии коронавируса, но теперь праздник провели в привычном формате с соблюдением всех мер безопасности.
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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Эль Фаннинг

Фото: Getty Images

На церемонию прибыли Кристина Хендрикс, Кристиан Лабутен, Синди Кроуфорд с дочерью Кайей Гербер, Эль Фаннинг, Миранда Керр, Риз Уизерспун и десятки других медийных персон.

Звезда «Малефисенты» Эль Фаннинг выбрала самый смелый наряд из всех, какие можно было увидеть на мероприятии. Актриса появилась в смелом ансамбле Balmain — топе-цепи с инкрустацией и лаконичной черной юбке в пол.

Кейт Хадсон в прямом и переносном смыслах блистала в платье Michael Kors, сотканном будто из золотого песка.

Фаннинг — в топе-цепи, Хадсон — в платье из «золотого песка» и другие звезды на премии InStyle

Фото: Getty Images

К слову, Майкла Корса назвали дизайнером года. А главная награда «Икона года» досталась актрисе Мелиссе МакКарти.

Супермодель Синди Кроуфорд позировала с дочерью Кайей Гербер. Мать выбрала платье Missoni, а дочь — Alexander McQueen.

Фаннинг — в топе-цепи, Хадсон — в платье из «золотого песка» и другие звезды на премии InStyle

Фото: Getty Images

Николь Кидман блистала в облегающем фиолетовом платье со стальным отливом — Armani Privé.

Фаннинг — в топе-цепи, Хадсон — в платье из «золотого песка» и другие звезды на премии InStyle

Фото: Getty Images

Риз Уизерспун для торжественного вечера выбрала платье с опасным декольте, притягивающем к себе все внимание — Michael Kors.

Фаннинг — в топе-цепи, Хадсон — в платье из «золотого песка» и другие звезды на премии InStyle

Фото: Getty Images

Чей образ вам понравился больше? Напишите в комментариях.

Фото: Getty Images

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