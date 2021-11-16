Фаннинг — в топе-цепи, Хадсон — в платье из «золотого песка» и другие звезды на премии InStyle

На церемонию прибыли Кристина Хендрикс, Кристиан Лабутен, Синди Кроуфорд с дочерью Кайей Гербер, Эль Фаннинг, Миранда Керр, Риз Уизерспун и десятки других медийных персон.

Звезда «Малефисенты» Эль Фаннинг выбрала самый смелый наряд из всех, какие можно было увидеть на мероприятии. Актриса появилась в смелом ансамбле Balmain — топе-цепи с инкрустацией и лаконичной черной юбке в пол.

Кейт Хадсон в прямом и переносном смыслах блистала в платье Michael Kors, сотканном будто из золотого песка.