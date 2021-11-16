Фаннинг — в топе-цепи, Хадсон — в платье из «золотого песка» и другие звезды на премии InStyle
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Getty Images
На церемонию прибыли Кристина Хендрикс, Кристиан Лабутен, Синди Кроуфорд с дочерью Кайей Гербер, Эль Фаннинг, Миранда Керр, Риз Уизерспун и десятки других медийных персон.
Звезда «Малефисенты» Эль Фаннинг выбрала самый смелый наряд из всех, какие можно было увидеть на мероприятии. Актриса появилась в смелом ансамбле Balmain — топе-цепи с инкрустацией и лаконичной черной юбке в пол.
Кейт Хадсон в прямом и переносном смыслах блистала в платье Michael Kors, сотканном будто из золотого песка.
Фото: Getty Images
К слову, Майкла Корса назвали дизайнером года. А главная награда «Икона года» досталась актрисе Мелиссе МакКарти.
Супермодель Синди Кроуфорд позировала с дочерью Кайей Гербер. Мать выбрала платье Missoni, а дочь — Alexander McQueen.
Фото: Getty Images
Николь Кидман блистала в облегающем фиолетовом платье со стальным отливом — Armani Privé.
Фото: Getty Images
Риз Уизерспун для торжественного вечера выбрала платье с опасным декольте, притягивающем к себе все внимание — Michael Kors.
Фото: Getty Images
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Фото: Getty Images