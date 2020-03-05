«Фабрика» в масках, Цой в серебряном плаще, Топурия в «изумруде» и другие звезды на pre-party фестиваля «ЖАРА»

14 марта 2020 года фестиваль «ЖАРА» впервые состоится на сочинском курорте Красная Поляна. Площадка WOW Arena, где состоится шоу, вмещает 3 тысячи зрителей. А в апреле пройдет III музыкальная премия «Жара Music Awards».

4 марта в московском ресторане Backstage состоялась pre-party премии. Участниками вечеринки стали Кети Топурия, группы «Фабрика» и MBand, Григорий Лепс, Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков, Анита Цой, Ирина Нельсон и многие другие знаменитости.

На мероприятии звезды «выгуляли» яркие и даже экстравагантные наряды. Дресс-кодом вечера был глэм-поп с акцентом на серебряные оттенки, но многие знаменитости проигнорировали его.

Группа «Фабрика» для выхода в свет выбрала элегантные наряды, но изюминкой образов певиц стали украшенные пайетками маски.