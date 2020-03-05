«Фабрика» в масках, Цой в серебряном плаще, Топурия в «изумруде» и другие звезды на pre-party фестиваля «ЖАРА»
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Фото: Екатерина Ширинкина/ Passion.ru
14 марта 2020 года фестиваль «ЖАРА» впервые состоится на сочинском курорте Красная Поляна. Площадка WOW Arena, где состоится шоу, вмещает 3 тысячи зрителей. А в апреле пройдет III музыкальная премия «Жара Music Awards».
4 марта в московском ресторане Backstage состоялась pre-party премии. Участниками вечеринки стали Кети Топурия, группы «Фабрика» и MBand, Григорий Лепс, Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков, Анита Цой, Ирина Нельсон и многие другие знаменитости.
На мероприятии звезды «выгуляли» яркие и даже экстравагантные наряды. Дресс-кодом вечера был глэм-поп с акцентом на серебряные оттенки, но многие знаменитости проигнорировали его.
Группа «Фабрика» для выхода в свет выбрала элегантные наряды, но изюминкой образов певиц стали украшенные пайетками маски.
Фото: Екатерина Ширинкина/ Passion.ru
Кети Топурия продемонстрировала идеальную и стройную фигуру на фоне непрекращающихся слухов о ее беременности. Звезда появилась на публике в total look изумрудного цвета: стильном брючном костюме и ботинках. Завершила образ певицы объемная бордовая сумка.
Фото: Екатерина Ширинкина/ Passion.ru
Анита Цой позировала фотографам в строгом черном платье средней длины и накинутом на него серебряном плаще.
Фото: Екатерина Ширинкина/ Passion.ru
Вечно молодая экс-солистка группы Reflex Ирина Нельсон появилась на pre-party в черных широких штанах и сверкающей серебром блузке.
Фото: Екатерина Ширинкина/ Passion.ru
На pre-party стало известно, что ведущими вечера станут Ксения Собчак и Константин Богомолов. Но на вечеринке супруги не появились.
«Жара Music Awards» прйдет 4 апреля 2020 года в Crocus City Hall, стилем фестиваля станет RETROWAVE с отсылками в мировую и отечественную культуру 80-х годов. Сцену оформят в виде огромной фигуры робота с крыльями из комиксов, собранного из led-экранов.
На церемонии выступят LOBODA, ZIVERT, Макс Барских, Сергей Лазарев, Мот, Дима Билан, Григорий Лепс, Николай Басков, EMIN, А’STUDIO, Нюша, Дискотека Авария, Валерия, Наzима, Артем Качер, Artik & Asti, Elman, Jony, Andro, Лена Темникова, Леша Свик, Cosmos Girls, Misha Romanova, ВИА Гра и многие другие звезды шоу-бизнеса.
Выбирать победителей будут через открытое голосование на сайте www.zhara.tv.
Номинации III ежегодной музыкальной премии «ЖАРА Music Awards»:
- Певец года
- Певица года
- Группа года
- Коллаборация года
- Песня года
- Альбом года
- Женское видео года
- Мужское видео года
- Прорыв года
- Связь поколений
- Digital – артист года
- Шоу года
- Хитмейкер года
- Видео года
- Саундтрек года
Трансляция премии «ЖАРА Music Awards» состоится на Первом канале.
Фото: Екатерина Ширинкина/ Passion.ru, Instagram
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