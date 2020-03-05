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«Фабрика» в масках, Цой в серебряном плаще, Топурия в «изумруде» и другие звезды на pre-party фестиваля «ЖАРА»

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я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
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Группа «Фабрика»

Фото: Екатерина Ширинкина/ Passion.ru

Создатель одного из самых масштабных музыкальных фестивалей Эмин Агаларов вновь собрал ярких звезд на очередной вечеринке.

14 марта 2020 года фестиваль «ЖАРА» впервые состоится на сочинском курорте Красная Поляна. Площадка WOW Arena, где состоится шоу, вмещает 3 тысячи зрителей. А в апреле пройдет III музыкальная премия «Жара Music Awards».

4 марта в московском ресторане Backstage состоялась pre-party премии. Участниками вечеринки стали Кети Топурия, группы «Фабрика» и MBand, Григорий Лепс, Юлия Ковальчук и Алексей Чумаков, Анита Цой, Ирина Нельсон и многие другие знаменитости.

На мероприятии звезды «выгуляли» яркие и даже экстравагантные наряды. Дресс-кодом вечера был глэм-поп с акцентом на серебряные оттенки, но многие знаменитости проигнорировали его.

Группа «Фабрика» для выхода в свет выбрала элегантные наряды, но изюминкой образов певиц стали украшенные пайетками маски.

«Фабрика»

Фото: Екатерина Ширинкина/ Passion.ru

Кети Топурия продемонстрировала идеальную и стройную фигуру на фоне непрекращающихся слухов о ее беременности. Звезда появилась на публике в total look изумрудного цвета: стильном брючном костюме и ботинках. Завершила образ певицы объемная бордовая сумка.

Кети Топурия

Фото: Екатерина Ширинкина/ Passion.ru

Анита Цой позировала фотографам в строгом черном платье средней длины и накинутом на него серебряном плаще.

Анита Цой

Фото: Екатерина Ширинкина/ Passion.ru

Вечно молодая экс-солистка группы Reflex Ирина Нельсон появилась на pre-party в черных широких штанах и сверкающей серебром блузке.

Ирина Нельсон

Фото: Екатерина Ширинкина/ Passion.ru

На pre-party стало известно, что ведущими вечера станут Ксения Собчак и Константин Богомолов. Но на вечеринке супруги не появились.

«Жара Music Awards» прйдет 4 апреля 2020 года в Crocus City Hall, стилем фестиваля станет RETROWAVE с отсылками в мировую и отечественную культуру 80-х годов. Сцену оформят в виде огромной фигуры робота с крыльями из комиксов, собранного из led-экранов.

На церемонии выступят LOBODA, ZIVERT, Макс Барских, Сергей Лазарев, Мот, Дима Билан, Григорий Лепс, Николай Басков, EMIN, А’STUDIO, Нюша, Дискотека Авария, Валерия, Наzима, Артем Качер, Artik & Asti, Elman, Jony, Andro, Лена Темникова, Леша Свик, Cosmos Girls, Misha Romanova, ВИА Гра и многие другие звезды шоу-бизнеса.

Выбирать победителей будут через открытое голосование на сайте www.zhara.tv.

Номинации III ежегодной музыкальной премии «ЖАРА Music Awards»:

  1. Певец года
  2. Певица года
  3. Группа года
  4. Коллаборация года
  5. Песня года
  6. Альбом года
  7. Женское видео года
  8. Мужское видео года
  9. Прорыв года
  10. Связь поколений
  11. Digital – артист года
  12. Шоу года
  13. Хитмейкер года
  14. Видео года
  15. Саундтрек года

Трансляция премии «ЖАРА Music Awards» состоится на Первом канале.

Фото: Екатерина Ширинкина/ Passion.ru, Instagram

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