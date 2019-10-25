Эвелина Хромченко, Светлана Бондарчук и другие знаменитости поддержали Ян Гэ на премьере ее фильма

В минувший четверг в московском театре «Гоголь-центр» состоялась премьера нового фильма актрисы и режиссера Ян Гэ. В зале и на последующей вечеринке были замечены Эвелина Хромченко, Светлана Бондарчук, Анна Цуканова-Котт, Ингрид Олеринская, Александр Терехов, Михаил Друян, Кристина Шаповалова, Ирина Рахманова и другие знаменитости.

Фильм «Троица», снятый в жанре мелодрамы, повествует о непростых отношениях в мультикультурном любовном треугольнике.

Первым зрителям картину представила съемочная группа: режиссер и исполнительница главной роли Ян Гэ, актеры Андрей Курганов, Георгий Бликштейн, Один Байрон, продюсеры Екатерина Кононенко, Алексей Лушин, Ольга Леснова, Рубен Адамян, сценарист Грета Шушчевичуте и другие.

Фильм «Троица» выпускает в широкий прокат компания «Planeta Inform Film Distribution» 24 октября 2019 года.