Эвелина Хромченко и Ляйсан Утяшева на вечере премьер в Большом театре

Кроме того, в фойе театра прошла презентация кофейного бренда Nespresso в формате coffee to go. Бренд представил новую версию популярной кофемашины Lattissima Touch и лимитированные термостаканы TOUCH Travel Mug. Эта кофемашина прекрасно справляется с приготовлением кофе и кофейно-молочных коктейлей и предлагает новый рецепт - молочный латте (Creamy Latte). Всего за 30 секунд вы получите чашку любимого напитка. А термостаканы TOUCH способны сохранять температуру напитка до трех часов и позволяют где угодно насладиться вкусом кофе.