Эвелина Хромченко и Ляйсан Утяшева на вечере премьер в Большом театре
Вечером 24 марта на исторической сцене Большого театра совместно с Гамбургским балетом состоялся показ балета «Анна Каренина» по мотивам одноименного романа Л.Н. Толстого в постановке легендарного балетмейстера Джона Ноймайера. В роли Алексея Каренина - Андрей Меркурьев, Анну Каренину исполнила Ольга Смирнова, а Вронского – Артем Овчаренко. Многие отечественные знаменитости, среди которых Ляйсан Утяшева, Эвелина Хромченко, Ясмина Муратович, Алена Долецкая, пришли оценить смелую и неожиданную интерпретацию знакомой истории.
Кроме того, в фойе театра прошла презентация кофейного бренда Nespresso в формате coffee to go. Бренд представил новую версию популярной кофемашины Lattissima Touch и лимитированные термостаканы TOUCH Travel Mug. Эта кофемашина прекрасно справляется с приготовлением кофе и кофейно-молочных коктейлей и предлагает новый рецепт - молочный латте (Creamy Latte). Всего за 30 секунд вы получите чашку любимого напитка. А термостаканы TOUCH способны сохранять температуру напитка до трех часов и позволяют где угодно насладиться вкусом кофе.
Фото: пресс-служба