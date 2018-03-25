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Эвелина Хромченко и Ляйсан Утяшева на вечере премьер в Большом театре

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Эвелина Хромченко с супругом
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Накануне в Большом театре состоялась премьера балета «Анна Каренина» и презентация нового формата кофе Nespresso.

Вечером 24 марта на исторической сцене Большого театра совместно с Гамбургским балетом состоялся показ балета «Анна Каренина» по мотивам одноименного романа Л.Н. Толстого в постановке легендарного балетмейстера Джона Ноймайера. В роли Алексея Каренина - Андрей Меркурьев, Анну Каренину исполнила Ольга Смирнова, а Вронского – Артем Овчаренко. Многие отечественные знаменитости, среди которых Ляйсан Утяшева, Эвелина Хромченко, Ясмина Муратович, Алена Долецкая, пришли оценить смелую и неожиданную интерпретацию знакомой истории.

Ляйсан Утяшева

Кроме того, в фойе театра прошла презентация кофейного бренда Nespresso в формате coffee to go. Бренд представил новую версию популярной кофемашины Lattissima Touch и лимитированные термостаканы TOUCH Travel Mug. Эта кофемашина прекрасно справляется с приготовлением кофе и кофейно-молочных коктейлей и предлагает новый рецепт - молочный латте (Creamy Latte). Всего за 30 секунд вы получите чашку любимого напитка. А термостаканы TOUCH способны сохранять температуру напитка до трех часов и позволяют где угодно насладиться вкусом кофе.

Презентация Nespresso

Фото: пресс-служба

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